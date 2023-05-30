Relevo: «Реал» не будет препятствовать уходу Бензема в саудовский клуб

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть мадридский клуб.

Как сообщает Relevo, в мадридском клубе считают, что француз всерьёз рассматривает вариант ухода из команды этим летом.

По информации источника, есть вероятность, что Бензема проведёт ещё один сезон в «Реале», а затем уйдёт в команду из Саудовской Аравии в 2024 году.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но клуб «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема контракт на €200 млн.