Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Relevo: клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема контракт на €200 млн

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

35-летний футболист получил от одного из клубов Саудовской Аравии предложение о двухлетнем соглашении с зарплатой €100 млн евро в год, сообщает Relevo.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но клуб «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Реал» победил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить