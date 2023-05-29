Relevo: клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема контракт на €200 млн
35-летний футболист получил от одного из клубов Саудовской Аравии предложение о двухлетнем соглашении с зарплатой €100 млн евро в год, сообщает Relevo.
Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но клуб «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение ещё на сезон.
Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее «Реал» победил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании.