Relevo: клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема контракт на €200 млн

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

35-летний футболист получил от одного из клубов Саудовской Аравии предложение о двухлетнем соглашении с зарплатой €100 млн евро в год, сообщает Relevo.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но клуб «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Реал» победил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании.