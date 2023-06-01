Баловни фортуны: «Севилья» в серии пенальти победила «Рому» и в седьмой раз выиграла Лигу Европы

«Севилья» обыграла «Рому» в финале Лиги Европы и в седьмой раз за последние 17 лет завоевала второй по значимости континентальный клубный трофей. Основное и дополнительное время завершились вничью — в первом тайме счёт открыл Пауло Дибала, однако сразу после перерыва автор результативной передачи Джанлука Манчини срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга. В серии пенальти же подопечные Жозе Моуринью реализовали лишь одну попытку. Боно парировал выстрел Манчини по центру ногой, а Рожер Ибаньес пробил в штангу.

В финале Лиги Европы определить фаворита было крайне непросто. С одной стороны, за «Ромой» был фактор Жозе Моуринью. Во главе с ним она в прошлом году завоевала Лигу конференций, а теперь намеревалась взять ещё один трофей. Португалец мог похвастать огромным международным опытом, в том числе победным, тогда как в активе его визави Хосе Луиса Мендилибара до прихода в «Севилью» весной значилась всего пара матчей в Кубке Интертото.

Более того, Особенный подошёл к поединку в Венгрии с идеальным рекордом в финалах еврокубков, если не брать в расчёт противостояния за Суперкубок УЕФА. Со своими командами он выиграл две Лиги чемпионов, Лигу Европы, Кубок УЕФА и Лигу конференций.

С другой стороны, Лига Европы — особенный турнир для «Севильи». В её активе четыре трофея и ещё две победы в Кубке УЕФА. На выступление команды в этом еврокубке, кажется, не влияют даже результаты в Примере. Так, в нынешнем сезоне она располагается во второй половине таблицы, но в ЛЕ последовательно выбила из борьбы главных фаворитов — «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

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Победа в Будапеште для соперников была крайне важна и с той точки зрения, что позволяла стартовать в ЛЧ, так как «Рома» через национальное первенство тоже не сумела отобраться туда. Кроме того, римляне выдали семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Италии, тогда как оппоненты с приходом Мендилибара, напротив, улучшили своё положение.

Что касается составов, то чуть большие кадровые проблемы в преддверии финала испытывала «Севилья». Компанию травмированным Маркао и Танги Куасси составил основной левый защитник Маркос Акунья, дисквалифицированный за удаление в ответной встрече с «Ювентусом». Моуринью же остался без Рика Карсдорпа и Мароша Кумубуллы, которых, впрочем, было кем заменить.

Под большим вопросом находилось и участие Пауло Дибалы. За несколько дней до игры тренер сообщил, что станет большой удачей, если хавбек проведёт на поле 15—20 минут. А потому появление аргентинца в стартовом составе немало удивило болельщиков.

Первый тайм полностью остался за римлянами как по игре, так и по счёту. Моуринью перехитрил Мендилибара. По последним матчам «Севильи» болельщики привыкли, что она активно нагнетает давление на чужой половине и пытается доставлять мяч в штрафную с флангов, преимущественно справа. Зная всё это, португалец лишил соперника его сильных сторон.

Дибала и Тэмми Абрахам высоко прессинговали оппонентов на чужой половине и не позволяли им быстро начинать атаки. При такой плотной опеке потерялся даже мозг коллектива Иван Ракитич, как правило, оттягивающийся назад и отдающий первые передачи. А если удавалось добраться до чужой половины, «Рома» низко садилась в оборону двумя линиями и не оставляла ни миллиметра свободного пространства. В результате подачи оппонентов почти не работали. Хесус Навас, Лукас Окампос и Оливер Торрес пытались взломать левый фланг обороны, но наткнулись на стену.

Куда опаснее смотрелись контрвыпады «волчицы». Например, отличную возможность открыть счёт уже в дебюте упустил Лоренцо Пеллегрини. После передачи Зеки Челика он, оказавшись в полном одиночестве в штрафной, метров с 12 пробил прямо в Боно.

Постепенно встречные атаки «Ромы» становились всё интереснее. Тревожным звоночком для соперников стал эпизод с опасной игрой высоко поднятой ногой Неманьи Гуделя против Абрахама. Помощники Энтони Тейлора на VAR проверили момент на предмет нарушения правил, но не зафиксировали его.

Спустя пару минут оборона «Севильи» снова провалилась, и итальянская команда воспользовалась этим. Начало положил отбор в центральном круге, а затем Джанлука Манчини великолепной разрезающей передачей отправил Дибалу на свидание с Боно. Форвард спокойно воспользовался шансом, пробив в дальний. Попутно он оказался первым аргентинцем с 2011 года, забившим в финале еврокубка, после Лионеля Месси.

Только пропустив, подопечные Мендилибара проснулись и активизировались. У них наконец стали проходить навесы с флангов. Пару неплохих ударов нанесли Юссеф Эн-Несири и Фернандо, но в целом защита «Ромы» спокойно справилась со своей задачей.

К чести «Севильи», после перерыва на поле вышла совершенно другая команда, а её наставник произвёл своевременные замены, которые помогли переломить ход игры. Понимая, что у Брайана Хиля и Торреса на краях не получается ничего, он бросил в бой Сусо и Эрика Ламелу, которые своими голами помогли вырвать в матче с «Ювентусом» путёвку в финал. С выходом свежих форвардов давление на фланги обороны возросло. Если в первом тайме защитники «Ромы» оборонялись спокойно и уверенно, успевая перекрывать все свободные зоны, то в начале второго под прессингом стали допускать ошибки и неточности.

Неслучайно испанский коллектив всё-таки добился своего и забил после подачи справа. Причём диагональ выполнил старожил и капитан Хесус Навас. Эн-Несири переправить мяч в чужие ворота не успел, зато за него это нечаянно сделал Манчини. Так, великолепную результативную передачу на Дибалу он перекрыл автоголом.

После команды взяли паузу и больше не стремились идти вперёд большими силами, понимая, что любая ошибка грозит стать судьбоносной. Да и римляне, позволив сопернику отличиться, отодвинули игру от собственных ворот и в последующие минуты смотрелись даже интереснее.

Но моменты создавались скорее вопреки. Например, после подачи со стандарта Боно не сумел зафиксировать мяч, и оппоненты с близкой дистанции едва не переправили его в сетку. Чуть позже Окампос, воспользовавшись очередной подачей справа, головой отправил снаряд выше. Самый же опасный шанс упустил вышедший на замену Андреа Белотти. После хитрой передачи партнёра со штрафного он оказался прямо перед Боно, но не попал в створ, да и марокканец грамотно перекрыл ворота.

А за 15 минут до окончания основного времени Окампос чуть не заработал пенальти: он ворвался в штрафную и упал после контакта с Рожером Ибаньесом. Тейлор сразу указал на точку, но, посовещавшись с коллегами, отправился к монитору. На повторе было чётко видно: бразилец кончиком бутсы успел коснуться мяча. Чуть позже спорный эпизод произошёл уже в штрафной «Севильи». После прострела слева снаряд попал в руку Фернандо, но в этой ситуации судья сразу показал, что фола не было.

В дополнительное время футболисты рисковали ещё меньше. Казалось, испанская команда, выбившая из борьбы «Ювентус» как раз в дополнительные полчаса, способна прибавить. Подопечные Мендилибара действительно владели инициативой, но по-настоящему воротам Руя Патрисиу не угрожали. Игра разбилась на эпизоды. Сводило мышцы то у одного футболиста, то у другого, и судье приходилось делать большие паузы. Алекс Теллес вовсе получил травму и покинул поле досрочно. Римлянам же пришлось убрать Неманью Матича, который рухнул на газон от усталости. А Ибаньесу разбили губу.

Таким образом, в третий раз подряд определить обладателя трофея предстояло в серии пенальти. И в ней у коллектива Моуринью взять верх изначально шансов было мало. Во-первых, жеребьёвка сыграла на руку визави — бить предстояло в ворота за трибуной с испанскими болельщиками. Разумеется, игроки «Ромы» столкнулись с колоссальным давлением.

Во-вторых, вызвал вопросы список пенальтистов португальца. К точке успели отправиться Бриан Кристанте, Манчини и Ибаньес. Двое последних не исполнили ни одного одиннадцатиметрового в карьере, тогда как итальянский хавбек — только три. У «Севильи» же ответственность легла на искушённых в этом компоненте опытных исполнителей. Наконец, за спиной у них находился Боно, регулярно парирующий пенальти и отразивший три выстрела в серии с Испанией на чемпионате мира в Катаре.

Неудивительно, что подопечные Мендилибара одержали победу. Окампос, Ламела и Ракитич не оставили шансов Патрисиу. У «волчицы» реализовал свою попытку только Кристанте. Выстрел Манчини по центру португалец парировал ногой в стиле Игоря Акинфеева, а Ибаньес пробил в штангу, но и в данном эпизоде марроканец коснулся мяча.

Чести же исполнить решающий удар, как и в финале последнего мундиаля, удостоился Гонсало Монтьель. Но на этот раз он пробил неудачно — на удобной высоте для голкипера — и подарил шанс оппонентам. Однако все старания перечеркнули помощники судьи на VAR, определившие, что вратарь выдвинулся с линии раньше дозволенного. Со второй попытки аргентинец ему шансов не оставил.

Так «Севилья» в очередной раз продемонстрировала, что Кубок УЕФА (Лига Европы) является её заколдованным турниром. В седьмой раз она добралась до решающего противостояния и снова одержала победу. Заодно коллектив гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон.

А вот Моуринью впервые в карьере проиграл финал еврокубка и не сумел после завоевания с римлянами ЛК взять с ними и ЛЕ.