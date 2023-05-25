La Gazzetta dello Sport: «Рома» заинтересована в трансфере Вендела
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По информации La Gazzetta dello Sport, игрок ещё в прошлом году был не против покинуть санкт-петербургский клуб. Переход в «Рому» может осложниться суммой трансфера: «Зенит» с продажи Вендела хочет выручить не менее €20 млн.
В нынешнем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 32 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Ранее агент Вендела объяснил, почему бразилец уехал из «Зенита» до окончания сезона.