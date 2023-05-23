Агент Вендела объяснил, почему бразилец уехал из «Зенита» до окончания сезона

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, объяснил отъезд своего клиента из расположения клуба в конце сезона.

«Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», — цитирует агента Sport24.

Команда Сергея Семака в двух заключительных турах сыграет в гостях с «Сочи» (27 мая) и дома с воронежским «Факелом» (3 июня).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2).

Ранее сообщалось, что Вендел и Клаудиньо ушли в отпуск и больше не сыграют в этом сезоне за «Зенит».