СЭ: Вендел и Клаудиньо ушли в отпуск и больше не сыграют в этом сезоне за «Зенит»
Бразильцы ушли в отпуск с разрешения руководства клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Латиноамериканские игроки должны будут вернуться в расположение «Зенита» 22 июня, когда чемпионы России приступят к подготовке к новому сезону.
Команда Сергея Семака в двух заключительных турах сыграет в гостях с «Сочи» (27 мая) и дома с воронежским «Факелом» (3 июня).
Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2).
Ранее Властимил Петржела заявил, что скоро «Зенит» покинут бразильские футболисты.