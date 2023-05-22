СЭ: Вендел и Клаудиньо ушли в отпуск и больше не сыграют в этом сезоне за «Зенит»

Полузащитники петербургского «Зенита» Вендел и Клаудиньо не примут участие в оставшихся матчах чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

Бразильцы ушли в отпуск с разрешения руководства клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Латиноамериканские игроки должны будут вернуться в расположение «Зенита» 22 июня, когда чемпионы России приступят к подготовке к новому сезону.

Команда Сергея Семака в двух заключительных турах сыграет в гостях с «Сочи» (27 мая) и дома с воронежским «Факелом» (3 июня).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2).

Ранее Властимил Петржела заявил, что скоро «Зенит» покинут бразильские футболисты.

















