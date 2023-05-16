Петржела считает, что скоро «Зенит» покинут бразильские футболисты

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что петербургский клуб в скором времени покинут легионеры из Бразилии.

«Не знаю, сколько иностранцев покинут «Зенит» этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы, и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдёт, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Контракты Малкома и Клаудиньо с санкт-петербургской командой рассчитаны до 30 июня 2027 года. У Ренана соглашение рассчитано до 2028 года. Контракт Мантуана истекает 30 июня 2023 года.

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Семак с петербургской командой пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с Олегом Романцевым.