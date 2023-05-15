Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым
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«Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семака доминирует сейчас. «Зенит» создал систему, он долго к этому шёл. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы», — приводит слова Орлова Sport24.
7 мая Сергей Семак с петербургской командой в пятый раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. Таким образом, «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.
Ранее сообщалось, что фаната «Зенита» задержали во время чемпионского парада в Санкт-Петербурге.