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Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым

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Комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с Олегом Романцевым.
Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семака доминирует сейчас. «Зенит» создал систему, он долго к этому шёл. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы», — приводит слова Орлова Sport24.

7 мая Сергей Семак с петербургской командой в пятый раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. Таким образом, «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что фаната «Зенита» задержали во время чемпионского парада в Санкт-Петербурге.

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