Деменко сравнил шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в Лиге Европы

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко оценил шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в финале Лиги Европы УЕФА.

«В финале фаворитов никогда нет. Вышли лучшие команды. Здесь есть момент интересный, что «Севилья» зарекомендовала себя в этом турнире и на протяжении многих лет побеждает. Моуринью тоже тренер-победитель. Но тем интереснее будет, и когда-нибудь гегемония закончится», — цитирует Деменко Vprognoze.

Он добавил, что у обеих команд одинаковые шансы на победу в турнире.

Финальный матч «Севилья» — «Рома» состоится 31 мая. Начало — 22:00 мск.

Ранее Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Севильей».