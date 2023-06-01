Испанская «Севилья» в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы УЕФА.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче турнира сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

В составе команды из столицы Италии мяч забил Пауло Дибала (35-я минута). Автогол на свой счёт записал Джанлука Манчини (55-я минута).

Ранее сообщалось, что польские и венгерские фанаты подрались с испанцами перед финалом Лиги Европы в Будапеште.