Удивительные развязки: «Севилья» и «Фиорентина» пробились в финалы еврокубков благодаря голам в дополнительное время

«Севилья» дома победила «Ювентус» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. На гол Душана Влаховича в середине второго тайма хозяева ответили выстрелом Сусо, а в дополнительное время вырвали победу благодаря кивку головой Эрика Ламелы. «Рома», напротив, умудрилась увезти ничью из Леверкузена, хотя позволила «Байеру» нанести 23 удара по своим воротам. Ещё большей «бомбардировке» в родных стенах подвёргся «Базель». И закономерно вылетел из Лиги конференций, пропустив решающий мяч от «Фиорентины» на 129-й минуте. В финале подопечные Винченцо Итальяно сразятся с «Вест Хэмом», также в гостях забившим «АЗ Алкмару» на последних секундах.

Удачные замены в Севилье

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» перед «Ювентусом» стояла крайне непростая задача. С одной стороны, туринцы дома ушли от поражения на 97-й минуте, с другой, на выезде их ждало ещё более серьёзное испытание, ведь на «Рамон Санчес Писхуан» четырёхкратные обладатели трофея непогрешимы. В нынешнем сезоне турнира здесь они одержали три победы, забили восемь мячей и не пропустили ни одного. А вот ПСВ и «Манчестер Юнайтед» оказались разгромлены.

Вдобавок гости не обошлись без потерь. В первой встрече получил повреждение Леонардо Бонуччи, которого в основе предсказуемо заменил спасший тогда команду Федерико Гатти. Вновь выбыл из строя и отдавший ему голевую передачу после выхода на замену Поль Погба, который только недавно восстановился.

Первый тайм по своему накалу во многом напоминал игру плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева, как и ожидалось, с ходу завладели инициативой и подавили оппонентов высоким прессингом. Регулярно приходилось выручать партнёров Войцеху Щенсны, и он великолепно справлялся с этой задачей. Чего стоит хотя бы удар в падении головой в исполнении Лукаса Окампоса после подачи с правого фланга, который поляк парировал с огромным трудом. При этом на повторе было чётко видно: он поймал мяч на линии, а не за ней. Следом Маркос Акунья мощно приложился с дальней дистанции, но вратарь вытащил снаряд из-под перекладины.

Контрвыпады гостей смотрелись не менее опасно. В такую игру отлично вписался быстрый Мойзе Кин, которого Массимилиано Аллегри предпочёл Душану Влаховичу и Аркадиушу Милику. Именно нападающий упустил самый верный шанс отличиться. После передачи из глубины он легко ушёл в штрафной от защитника, но, пробив низом в дальний, угодил в штангу. А чуть раньше Боно отразил выстрел Гатти головой на розыгрыше углового. Свой момент упустил и опытный Анхель Ди Мария, которого Адриен Рабьо вывел почти один на один. Но аргентинец перебросил и Боно, и ворота.

Единственной ложкой дёгтя для «Юве» стала очередная травма. Николо Фаджоли после жёсткого столкновения в центре поля с Неманьей Гуделем был заменён на бывшего хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

Во второй половине встречи ход игры не сильно изменился. «Севилья» продолжала давить, а «Ювентус» отвечал опасными контратаками. Вполне могли вывести гостей вперёд Рабьо и Бремер, но первый, убежав в чужую штрафную после паса одноклубника, немного не попал в створ, а второй, замыкая подачу справа, пробил в штангу.

Для того чтобы распечатать ворота друг друга, соперникам потребовалось сделать замены. Не успел Влахович появиться на поле, как отправил мяч в чужие ворота. Воспользовавшись неразберихой у штрафной соперника, он продавил защитника и красиво перебросил Боно.

К чести хозяев, они рук не опустили, тем более впереди оставалось достаточно времени. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара ещё сильнее прижали оппонента и старались максимально быстро возвращать мячи при потере. Неудивительно, что именно прессинг позволил им отыграться спустя шесть минут. «Севилья» отобрала мяч на чужой половине, а ещё один свежий футболист Сусо из-за пределов штрафной закрутил снаряд в ближнюю девятку. Более того, команда вполне могла поставить точку в основное время. Выстрел всё того же Сусо со стандарта парировал Щенсны. Но самый важный сейв поляк совершил незадолго до финального свистка, когда из под-перекладины чудом вытащил мяч после удара Эн-Несири.

И всё же последнее слово осталось за четырёхкратными обладателями трофея. В самом начале дополнительного времени они сумели впервые выйти вперёд. И опять забил вышедший на замену игрок. После великолепной подачи Брайана Хиля с левого фланга Эрик Ламела спокойно открылся в штрафной и головой пробил в противоход Щенсны.

Пропустив, туринцы пошли вперёд в полном составе, но на этот раз соперник выдержал штурм. Команда при помощи трибун так плотно оборонялась, что мяч почти не доходил до Боно. Не сильно помешало ей и удаление Акуньи за задержку времени. «Севилья» закономерно в пятый раз пробилась в финал ЛЕ. При этом в четырёх предыдущих случаях если она так далеко проходила, то выигрывала турнир.

Безрезультатный штурм в Леверкузене

А вот другой итальянский коллектив, «Рома», после первого матча оказался максимально близок к выходу в финал, поскольку дома обыграл «Байер» со счётом 1:0. К тому же леверкузенцы усугубили свои кадровые проблемы. К травмированным ранее форвардам Кариму Беллараби и Патрику Шику добавились основной центральный защитник Одилон Коссуну и ключевой опорник Роберт Андрих. Зато Хаби Алонсо наконец доверил место на острие бывшему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

Несмотря на это, Жозе Моуринью делал всё, чтобы не допустить у подопечных недооценки соперника. В частности, он напомнил, что любой гол способен развернуть ход противостояния, и предположил, что оппонентов ждёт непростая игра в Германии.

В итоге гостям действительно пришлось непросто. Хозяева владели подавляющим преимуществом и проводили одну атаку за другой. Римляне вынуждены были обороняться, почти не помышляя о контрвыпадах. Вдобавок незадолго до перерыва травму получил левый защитник Леонардо Спинаццола, которого пришлось менять на Николу Залевского.

Статистика ударов и вовсе получилась пугающей — 23 против одного. Но лишь шесть из них пришлись в створ. Большая часть вышла неточной, а примерно четверть оппоненты блокировали. В остальных случаях на помощь приходил совершивший шесть сейвов опытнейший Руй Патрисиу.

На стороне «Ромы» была и удача. Например, уже на 13-й минуте счёт мог открыть Амин Адли. После его хлёсткого выстрела с линии штрафной мяч приняла на себя перекладина. При этом Патрисиу даже не стал прыгать, понимая, что ничем не поможет команде. Затем Азмун пытался перебросить португальца, когда тот опрометчиво вылетел за пределы штрафной, но не попал в створ.

Во втором тайме давление лишь увеличилось. Ещё несколько моментов упустил активный иранец. Раздосадованные неудачей хозяева всё больше заводились и чаще нарушали правила. В результате Славко Винчичу пришлось выписать им пять жёлтых. Ещё одну получил Хаби Алонсо. Таким образом, коллектив молодого специалиста не сумел выбить команду из столицы Италии. А «Рома» под руководством Моуринью во втором сезоне подряд добралась до финала еврокубка. В прошлом году она выиграла Лигу конференций, а теперь постарается завоевать новый трофей.

Невероятная концовка в Базеле

Не обойдётся без представителя Серии А и решающая встреча Лига конференций. Однако «Фиорентина» заполучила путёвку в Прагу, затратив невероятное количество физических и эмоциональных сил. После сенсационного домашнего поражения от «Базеля» со счётом 1:2 фавориту требовалось отыгрываться на выезде. К счастью для гостей, сделать это удалось. В нужный момент на первый план вышел Николас Гонсалес. Сначала он нанёс точный удар головой после подачи корнера, а затем удачно воспользовался отскоком от оппонента.

В промежутке между двумя голами аргентинца равновесие восстановил автор решающего гола Зеки Амдуни. Удивительно, что молодой швейцарец не огорчал соперников ни на предварительных этапах, ни на групповом, зато в плей-офф отличился семь раз.

Судьба матча в итоге решилась в дополнительное время. Причём на старте второго экстра-тайма Хосе Санчесу Мартинесу пришлось прервать игру более чем на десять минут, поскольку плохо стало одному из болельщиков итальянской дружины. Медики оперативно оказали мужчине помощь, после чего он был отправлен в госпиталь.

В итоге рефери добавил 11 минут, и данный фактор оказался решающим. Гости, не желающие доводить дело до серии пенальти, устроили штурм чужих ворот и на 129-й добились своего. После подачи справа Луке Йовичу позволили выполнить скидку. Далее неудачно сыграл защитник хозяев, который головой фактически сбросил мяч под удар Антонину Бараку. Ну а вышедший на замену чех просто не имел права упустить такую возможность — 3:1.

Фанатские беспорядки в Алкмаре

«Вест Хэм», в отличие от «Фиорентины», пробился дальше без излишней нервотрёпки. Лондонцы ещё в первом матче дома обыграли «АЗ Алкмар» с минимальным преимуществом в счёте, а на выезде увеличили его. Впрочем, им также пришлось нелегко. Нидерландский коллектив мчался вперёд изо всех сил и при любой удобной возможности старался довести атаку до удара. Но выше всяких похвал действовал Альфонс Ареола. Например, он ещё в первом тайме справился с могучим выстрелом Вангелиса Павлидиса в ближнюю девятку, а во втором отразил неприятный удар Пантелиса Хацидиакос из полукружия штрафной. Всего в активе француза значится три сейва.

А в добавленное время точку в противостоянии поставил Пабло Форнальс. Свежий нападающий легко обыграл защитника, убежал на рандеву с вратарём и спокойно покатил мяч в дальний. Так коллектив Дэвида Мойеса сотворил историю, ведь «Вест Хэм» впервые за 47 лет пробился в финал еврокубка. В сезоне-1975/76 «молотобойцы» в решающем матче Кубка обладателей Кубков уступили «Андерлехту». Единственная же победа на международной арене была одержана в 1965-м в этом же турнире.

Омрачило вечер для команды лишь некрасивое поведение нидерландских фанатов. Сразу после финального свистка часть из них попыталась штурмовать гостевой сектор, в котором, в частности, находились семьи футболистов. Встать у них на пути попытались несколько стюардов, но их хулиганы даже не заметили. Полиция, по информации британских СМИ, также не торопилась прийти на помощь.