Аллегри объяснил, почему «Ювентус» не смог победить «Севилью» в 1/2 финала Лиги Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему команда не смогла победить «Севилью» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Вплоть до гола «Ювентус» хорошо двигал мяч, но, когда мы добрались до ворот, мы допускали слишком много ошибок. В контратаках нас ловили врасплох, потому что мы оставляли пространство», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Игра в Турине завершилась со счётом 1:1. Ответная игра состоится 18 мая в Испании.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью похвалил игроков команды после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы.