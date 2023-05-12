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Аллегри объяснил, почему «Ювентус» не смог победить «Севилью» в 1/2 финала Лиги Европы

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему команда не смогла победить «Севилью» в 1/2 финала Лиги Европы.
Аллегри объяснил, почему «Ювентус» не смог победить «Севилью» в 1/2 финала Лиги Европы
  • Gettyimages.ru

«Вплоть до гола «Ювентус» хорошо двигал мяч, но, когда мы добрались до ворот, мы допускали слишком много ошибок. В контратаках нас ловили врасплох, потому что мы оставляли пространство», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Игра в Турине завершилась со счётом 1:1. Ответная игра состоится 18 мая в Испании.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью похвалил игроков команды после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы.

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