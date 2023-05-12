Моуринью похвалил игроков «Ромы» после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью похвалил игроков команды после победы над «Байером» в полуфинале Лиги Европы.

«Это всё заслуга парней. У них есть менталитет, желание. Интеллектуально это был очень сложный матч. Ребята сделали всё возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Игра в столице Италии завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Моуринью.

Ответная игра состоится 18 мая в Германии.

Ранее сообщалось, что «Интер» нанёс поражение «Милану» в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.