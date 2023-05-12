На последних секундах: «Ювентус» дома спасся в матче с «Севильей», а «Базель» в гостях украл победу у «Фиорентины»

«Ювентус» чудом ушёл от поражения в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей». На гол Юссефа Эн-Несири в середине первого тайма туринцы ответили кивком Федерико Гатти после углового по истечении компенсированного времени. В другой встрече дня «Рома» взяла верх над «Байером» со счётом 1:0. В Лиге конференций волевые победы одержали «Вест Хэм» и «Базель», пропустившие до перерыва по мячу от «АЗ Алкмара» и «Фиорентины». Англичане перевернули игру дома, забив дважды за девять минут, а швейцарцы в гостях сотворили сенсацию благодаря точному удару Зеки Амдуни на последних секундах.

Обидная осечка для «Севильи»

Нынешний еврокубковый сезон получается для Италии потрясающим. И дело не только в выходе «Милана» и «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов. В Лиге Европы в четвёрку сильнейших пробились «Ювентус» и «Рома». Причём они оказались в разных частях сетки и могли сойтись в решающем противостоянии.

Однако для этого туринцам предстояло выбить из борьбы «Севилью». Коллектив проводит не лучший сезон, вдобавок переживая три тренерские отставки, на предыдущем этапе сенсационно выбил из борьбы «Манчестер Юнайтед». Таким образом он в очередной раз доказал, что неслучайно четырежды за последние девять лет завоёвывал данный трофей.

Но в преддверие первой встречи испанцы столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами: не попали в заявку из-за травм центральные защитники Маркао и Танги Куасси, ключевой хавбек Жуан Жордан и вингер Сусо.

Несмотря на это первый тайм получился для гостей образцовым. Они активно начали встречу и сходу подавили соперников высоким прессингом, из-под которого они выходили с огромным трудом. Также успешно создавался перегруз на флангах, особенно на правом, где действовал Лукас Окампос, и оттуда регулярно доставлялся мяч в чужую штрафную.

Первые звоночки хозяева не услышали. Войцех Щенсны справился с близкими, но не самыми сильными ударами головой в исполнении всё того же Окампоса. Однако на 26-й минуте «Юве» всё-таки был наказан, причём «Севилья» провела блестящую контратаку. После отличного перевода Оливера Торреса из центра на правый край Окампос приблизился к чужой штрафной и выполнил прострел. Брайан Хиль пробежал мимо мяча, зато Юссеф Эн-Несири следом спокойно расстрелял створ благодаря провалу в опорной зоне.

Казалось, после этого подопечные Массимилиано Аллегри должны были завладеть инициативой, но у них не получалось ничего. Они смотрелись намного тяжелее, и это можно было объяснить тем, что оппоненты на прошлых выходных отдыхали, тогда как туринцы провели тяжёлый матч с «Аталантой» в Серии А. Единственной ложкой дёгтя стала травма Окампоса, которого пришлось менять на Гонсало Монтьеля.

В перерыве сам Аллегри вынужден был пойти на двойную рокировку. Он освежил фланги атаки, выпустив Федерико Кьезу и Сэмюэла Айлинга. Если итальянец в итоге был не слишком заметен, то британец, забивший победный мяч в ворота «Аталанты», неплохо вошёл в игру. Он смело шёл в дриблинг на левом краю и даже нанёс первый удар в створ ворот гостей, с которым Боно справился не без труда. Чуть позже тренер бросил в бой и Аркадиуша Милика с Полем Погба, а Федерико Гатти занял место получившего повреждение Леонардо Бонуччи.

Туринцы окончательно заперли соперника на его половине. Другое дело, что «Севилья» оборонялась грамотно. При потере мяча она фактически перестраивалась на схему в три центральных защитника и не оставляла свободных зон у штрафной. Откровенно говоря, «Ювентус» на ничью не наиграл.

Однако он не был бы грандом, если бы не сражался до конца. На последней из шести добавленных арбитром ко второму тайму минут хозяева заработали угловой, на который пошла вся команда. И футболисты хозяев сделали всё от себя зависящее, чтобы сравнять счёт. Данило, просивший замену ещё в первом тайме, выиграл борьбу на втором этаже. А Погба выполнил хорошую скидку, замыкать которую на дальней штанге готовы были сразу двое: Милик и Гатти. Сделал это защитник, которого могло не быть на поле, если бы не травма Бонуччи. Федерико не только спас «Юве» от поражения на 97-й минуте, но и отметился вторым голом в плей-офф ЛЕ. В четвертьфинале он также в родных стенах забил единственный мяч туринцев в противостоянии со «Спортингом», и в итоге команда прошла дальше.

Рабочая победа «Ромы»

Во втором полуфинале фаворитом также выглядела итальянская команда. Жозе Моуринью в прошлом сезоне привёл «Рому» к победе в Лиге конференций, а теперь мечтал взять с ней ЛЕ. Однако и «Байер» не собирался сдаваться, тем более соперник весной впал в кризис и в последних четырёх турах Серии А набрал всего два очка.

Крайне интересен матч был и с точки зрения встречи португальского наставника со своим молодым коллегой Хаби Алонсо. В бытность футболистом испанец провёл под руководством португальца более 150 игр в «Реале» и завоевал немало трофеев. Теперь же он бросил вызов ему уже в качестве начинающего тренера.

Моуринью в домашних стенах оказался сильнее. Казалось, из-за потери сразу трёх центральных защитников (Диего Льоренте, Мараш Кумбулла и Крис Смоллинг) у хозяев возникнут сложности. Однако Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте и Джанлука Манчини полностью справились со своей работой.

Гости хотя и владели мячом чуть больше оппонента (56 % против 44 %), почти не создали опасных моментов, с огромным трудом добирались до чужой штрафной и нанесли только один удар в створ. Выдвинутый на острие Адам Гложек затерялся впереди, а призванные поддерживать его с флангов молодые техничные Мусса Диаби и Флориан Вирц, забившие на двоих в ЛЕ шесть мячей, нечасто получали передачи.

Ближе к финальному свистку Алонсо бросил в бой бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна и Амина Адли. Но единственный реальный шанс спастись гости упустили после помарки оппонентов. В концовке Руй Патрисиу ошибся на выходе и выронил мяч из рук. Португальца на линии блестяще подстраховал Кристанте, отразивший удар Жереми Фримпонга.

Римляне же в фирменной манере воспользовались редким моментом. Причём в их составе, как и у «Ювентуса», отличился футболист, от которого такого не ждали. Моуринью в последних матчах доверяет Эдоардо Бове, и тот отплачивает ему за это. В апреле опорник поразил ворота «Удинезе», а теперь отметился дебютным голом в еврокубках. На 63-й минуте он первым оказался на добивании после того, как Лукаш Градецки с трудом парировал выстрел Тэмми Абрахама.

Невероятная концовка от «Базеля»

До полуфинала Лиги конференций также добрался один представитель Италии — «Фиорентина». И он считался безусловным фаворитом противостояния с «Базелем». Это неудивительно, ведь «фиалки» выиграли в плей-офф все матчи, кроме одного — уступили дома «Леху» в четвертьфинале после того, как на выезде добились разгрома и сняли все вопросы о выходе в следующий раунд.

В первом тайме подопечные Винченцо Итальяно подтвердили свой статус. Им удалось отличиться после розыгрыша корнера. Причём огорчить бывших партнёров сумел Артур Кабрал, которому «Базель» фактически дал путёвку в европейский футбол. Из уважения к нему бразилец не стал праздновать свой восьмой гол в нынешнем розыгрыше ЛК. В гонке бомбардиров турнира он теперь уступает только Вангелису Павлидису из «АЗ Алкмара».

После перерыва итальянский коллектив продолжал проводить одну опасную атаку за другой, и ничто не предвещало невероятной развязки. Однако гости и не думали сдаваться. А шанс на спасение им подарил Анди Диуф. Француз в ходе отличного контрвыпада убежал к чужим воротам с середины поля, по пути обыграв соперника, и из полукружия штрафной низом пробил в дальний угол без шансов для Пьетро Терраччано. Любопытно, что для 19-летнего опорника данный гол — уже третий в ЛК, хотя в других турнирах на взрослом уровне он не забивал.

А в добавленное арбитром время команда Хайко Фогеля заработала опасный стандарт на правом краю и воспользовалась им. После подачи справа футболисты «Фиорентины» позволили Михаэлю Лангу выиграть верховую борьбу и выполнить скидку. Затем Дариан Малес спокойно сделал прострел, а Зеки Амдуни с близкой дистанции не оставил шансов вратарю.

Убойные стандарты «Вест Хэма»

Сенсация едва не грянула и в параллельной встрече турнира. Вплоть до середины второго тайма «Вест Хэм», до того лишь раз сыгравший вничью в текущем сезоне ЛК, уступал в родных стенах «АЗ Алкмару». Причём фаворит пропустил крайне необязательный гол незадолго до перерыва. Альфонс Ареола не справился с выстрелом Тейьяни Рейндерса с дальней дистанции. В защиту вратаря: мяч прямо перед ним ударился о газон. Но в любом случае он не должен был пропускать в ближний угол, да и удар не казался неберущимся.

Во второй половине лондонцы нарастили давление на чужие ворота и в конце концов получили своё, воспользовавшись ошибками соперника. Сначала они заработали необязательный пенальти. Мэтью Райан кулаками ударил Джаррода Боуэна в лицо уже после того, как тот нанёс неточный удар головой, и рефери указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал Мохамед Саид Бенрахма.

Вскоре хозяевам вновь помогло стандартное положение. После розыгрыша корнера Майкл Антонио с близкой дистанции отправил мяч в сетку и отметился седьмым голом в ЛЕ. В гонке бомбардиров его опережают только Павлидис (9), который в этом матче не отличился, и Кабрал с Микаэлем Исхаком из вылетевшего «Леха» (по 8).