Два гола за три минуты и неназначенные пенальти: «Интер» победил «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Интер» взял верх над «Миланом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Подопечные Симоне Индзаги ударно провели стартовый отрезок встречи и к 11-й минуте дважды поразили ворота Мика Меньяна. После розыгрыша углового счёт открыл Эдин Джеко, а преимущество номинальных гостей удвоил Генрих Мхитарян, воспользовавшийся неразберихой в обороне соперника. Остаток встречи запомнился попаданиями Хакана Чалханоглу и Сандро Тонали в штангу и неназначенными пенальти в ворота россонери.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов стал одним из самых непредсказуемых за последние годы. Благодаря удачному жребию в нижнюю часть сетки плей-офф попали преимущественно команды, в последние годы не способные похвастаться большими успехами на международной арене и не добиравшиеся до решающих стадий главного еврокубка. И лучше всего этим воспользовались представители Серии А, которые ещё до старта полуфинала гарантировали присутствие коллектива из Италии в финале турнира. Оставалось только решить, кто именно это будет — чемпион страны предыдущего сезона «Милан» или одновременно его сосед и непримиримый соперник «Интер».

Для Лиги чемпионов чисто итальянский полуфинал можно назвать событием из ряда вон выходящим. В последний раз две команды с Апеннин определяли обладателя путёвки в решающий раунд аж 20 лет назад. Причём тогда за неё также сражались россонери и нерадзурри. По итогам двух встреч в крайне нерезультативном противостоянии верх взял «Милан» за счёт гола на чужом поле за авторством Андрея Шевченко и прошёл в следующую стадию, где в ещё менее зрелищной манере взял верх над «Ювентусом». Тогда судьба трофея решилась в серии пенальти, где во вратарской дуэли Дида превзошёл самого Джанлуиджи Буффона.

Впрочем, на этот раз были основания ожидать более яркой игры. И это даже с учётом отсутствия в заявке Рафаэля Леау, вынужденного пропустить первый матч из-за травмы. Ведь в последних четырёх встречах оппоненты неизменно поражали чужие ворота и суммарно наколотили аж 12 мячей. Причём девять из них на свой счёт записали футболисты «Интера», что и заставляло считать их пусть и неявными, но всё же фаворитами.

Подопечные Симоне Индзаги с ходу стали оправдывать свой статус и уже к 11-й минуте дважды застали врасплох Мика Меньяна. Причём в обоих случаях к голам привели грубейшие ошибки обороны номинальных хозяев. Сначала жуткий размен при розыгрыше углового привёл к тому, что против 193-сантиметрового Эдина Джеко остался заметно уступающий ему в росте Давиде Калабрия. И как ни старался капитан «Милана», помешать боснийцу нанести неотразимый удар он не сумел. А спустя менее 180 секунд защитники россонери провалились вновь. Всё тот же Калабрия не помешал Федерико Димарко исполнить поперечную передачу после прорыва по флангу, Сандро Тонали отпустил Генриха Мхитаряна, а Симон Кьер даже не попытался преградить путь армянину, представ в роли статиста. Хавбек ворвался в штрафную и «расстрелял» французского голкипера.

В оставшееся от первого тайма время «Интер» продолжал терроризировать оборону «Милана». Буквально каждая атака нерадзурри не только несла в себе опасность, но и завершалась ударом. На 16-й минуте снять все вопросы о победителе мог Хакан Чалханоглу, проверивший на прочность штангу, близки к успеху были и другие. В общей сложности за первый тайм по воротам Меньяна пробили 11 раз, в то время как по противоположным — лишь пять. А продемонстрировать своё мастерство Андре Онане так и не пришлось.

Ещё одна возможность убить интригу возникла на 32-й минуте, когда в штрафной «Милана» рухнул вездесущий Лаутаро Мартинес. Издевательским финтом он уложил на газон Фикайо Томори и упал после соприкосновения с Кьером. Поначалу главный арбитр Хесус Хиль Мансано поверил действующему чемпиону мира и указал на точку. Однако после просмотра видеоповтора он посчитал, что контакт аргентинца с датчанином был минимальным, и отменил как 11-метровый, так и жёлтую карточку защитнику россонери.

После такого тайма можно было ожидать, что Стефано Пиоли произведёт одну-две замены в перерыве с целью придать импульс своим подопечным и помочь им вернуться в игру. Но наставник хозяев оставил состав без изменений, если не считать выхода Жуниора Мессьяса, который ещё в середине первой половины сменил получившего повреждение Исмаэля Беннасера. И именно бразилец имел отличную возможность сократить отставание в счёте и, таким образом, перевернуть ход матча. На 51-й минуте Тонали великолепным разрезающим пасом нашёл врывавшегося в штрафную партнёра, но тот пробил крайне неудачно.

Пиоли не стал ограничиваться одной перестановкой и на исходе часа игры произвёл ещё две. Пожарившего всю встречу Кьера сменил Малик Тшау, а растворившегося на поле Алексиса Салемакерса — Дивок Ориги, ранее уже помогавший тому же «Ливерпулю» совершать невероятные возвращения. И при его непосредственном участии «Милан» создал ещё один опаснейший момент у ворот Онаны. Именно бельгиец зацепился за мяч после выноса Меньяна и помог тому транзитом через Браима Диаса и Оливье Жиру дойти до Тонали. Казалось, оказавшийся без опеки хавбек бил наверняка, но мяч угодил в каркас.

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После этого инициатива медленно, но верно стала переходить к «Милану». И хотя преимущество «Интера» в счёте по-прежнему было более чем солидным, устраивать такое положение дел явно не могло ни Индзаги, ни его подопечных. И тренер поспешил сбить порыв оппонента серией собственных рокировок. Компанию к этому времени уже брошенному в бой Марцело Брозовичу составили Стефан де Врей и Ромелу Лукаку, забивавший в половине из четырёх последних матчей в Лиге чемпионов. Согласно этому графику, бельгиец должен был отличиться и в этот раз.

И, будучи штатным пенальтистом, Лукаку вполне мог сделать это. И даже не раз, если бы Мансано и видеоассистенты более пристально рассмотрели два эпизода в штрафной хозяев. В одном из них Раде Крунич кулаком ударил в корпус Алессандро Бастони во время розыгрыша углового, а в другом Тшау рукой остановил мяч после дальнего выстрела Чалханоглу. Однако арбитры никак не отреагировали на действия россонери и оставили им шансы на завоевание путёвки в финал Лиги чемпионов. Правда, высокими их назвать нельзя. «Интер» в третий раз в сезоне обыграл «Милан» и сделал серьёзную заявку на выход в решающую стадию еврокубка.

И теперь многое будет зависеть от того, сумеет ли восстановиться к ответному матчу лучший бомбардир и ассистент россонери в этом сезоне. Ведь прошедший наглядно показал, что без Леау они вряд ли смогут на равных конкурировать с «Интером» и уж тем более надеяться на победу с крупным счётом. А ведь только она сможет помочь «Милану» пройти «Интер», избежав нервотрёпки в виде серии пенальти.