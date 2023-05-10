 Джокович и Шевченко смотрят матч «Милан» — «Интер» на «Сан-Сиро»

«Интер» встречается в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».

За игрой с трибун стадиона наблюдают бывший форвард «Милана» украинец Андрей Шевченко и первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Сан-Сиро», — 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Мячи забили Эдин Джеко (восьмая минута) и Генрих Мхитарян (11-я). Ответный матч пройдёт 16 мая.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером».