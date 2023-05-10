Джокович и Шевченко смотрят матч «Милан» — «Интер» на «Сан-Сиро»
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За игрой с трибун стадиона наблюдают бывший форвард «Милана» украинец Андрей Шевченко и первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Сан-Сиро», — 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.
Мячи забили Эдин Джеко (восьмая минута) и Генрих Мхитарян (11-я). Ответный матч пройдёт 16 мая.
Ранее сообщалось, что Оливье Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером».