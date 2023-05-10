Жиру в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

С первых минут у «Милана» появятся Меньян, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Тонали, Крунич, Диас, Беннасер, Салемакерс, Жиру.

У «Интера» на поле выйдут Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Встреча «Милан» — «Интер» пройдёт 10 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.