Мхитарян стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов

«Интер» играет в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».

Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Сан-Сиро», — 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Мячи забили Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11-я).

Таким образом, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов.

Ответный матч пройдёт 16 мая.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером».