Мхитарян стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов
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Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Сан-Сиро», — 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.
Мячи забили Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11-я).
Таким образом, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов.
Ответный матч пройдёт 16 мая.
Ранее сообщалось, что Оливье Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером».