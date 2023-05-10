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Мхитарян стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов

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«Интер» играет в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».
Мхитарян стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Счёт в игре, которая проходит на стадионе «Сан-Сиро», — 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Мячи забили Эдин Джеко (8-я минута) и Генрих Мхитарян (11-я). 

Таким образом, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал первым армянским футболистом, забившим в полуфинале Лиги чемпионов.

Ответный матч пройдёт 16 мая.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером».

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