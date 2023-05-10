Торжество защит: «Реал» сдержал Холанда, но сыграл вничью с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» разошлись миром в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти провели дебют в глухой обороне и ни разу не побеспокоили голкипера гостей Эдерсона, однако это не помешало им открыть счёт на 36-й минуте. Винисиус Жуниор увенчал шикарным выстрелом впечатляющий рывок Эдуарду Камавинги. После перерыва Кевин Де Брёйне восстановил паритет, пробив из-за пределов штрафной. Кроме того, встреча в Мадриде запомнилась тем, что Эрлинг Холанд всего 22 раза коснулся мяча, и стычками Джека Грилиша с Даниэлем Карвахалем.

Противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» справедливо считалось самым ожидаемым в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Во-первых, учитывая не самый высокий уровень оставшихся команд — участниц турнира, оно многими воспринималось как досрочный финал, триумфатор которого с большой долей вероятности завоюет главный трофей. А дополнительной интриги добавлял тот факт, что год назад пути коллективов уже пересекались на этой же стадии. Тогда подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение в гостях со счётом 3:4, но потом сокрушили оппонента на «Сантьяго Бернабеу» и прошли дальше.

И если состав «Реала» с того момента практически не претерпел изменений, то «Сити» заметно преобразился. Манчестер покинули Габриэль Жезус, Александр Зинченко и Жоау Канселу, место в старте утратили Рияд Марез и страдающий от травм Фил Фоден, зато появился новый герой, уже успевший установить рекорд АПЛ по количеству голов за сезон и подходивший к этой встрече в ранге лучшего бомбардира Лиги чемпионов.

Наличие Эрлинга Холанда не только выравнивало шансы противников на успех, но и делало англичан фаворитами в глазах букмекеров и экспертов. Тот же Уэйн Руни предполагал, что соотечественники не просто возьмут верх над действующими победителями еврокубка, а разнесут их в щепки. И это в отсутствие Натана Аке, который в последние месяцы стал важнейшим элементом в оборонительных построениях Пепа Гвардиолы.

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Анчелотти также не смог выставить оптимальный состав на одну из важнейших встреч года. Из-за перебора жёлтых карточек отсутствовал Эдер Милитао, вследствие чего пару в центре обороны сформировали пропустивший пять из последних шести матчей «сливочных» Давид Алаба и Антонио Рюдигер — наиболее низко оценённый футболист коллектива в сезоне по версии FotMob. Попали в основу и Федерико Вальверде с Лукой Модричем, находившиеся в неидеальном состоянии. Первый почувствовал боль в стопе после финала Кубка Испании с «Осасуной», а второй не до конца восстановился после повреждения бедра, поэтому выход на поле грозил ему рецидивом и лазаретом на несколько месяцев.

Но вряд ли это пугало как «Реал» в целом, так и Анчелотти в частности. В эпоху итальянского наставника команда неоднократно выходила из непростых ситуаций и особенно часто включала «режим галактикос» именно в Лиге чемпионов. Хотя на старте хозяином положения выглядел именно «Сити». В отличие от матчей с «Баварией», он не стал отдавать инициативу сопернику и принялся действовать первым номером, перекатывая мяч около штрафной оппонента. Под постоянным давлением оборона мадридцев нередко допускала ошибки. Только за первую четверть часа гости четырежды побеспокоили Тибо Куртуа, причём дважды это сделал Холанд. Сначала он пробил после забегания, а затем атаковал со второго этажа.

Виной всему был всепоглощающий прессинг гостей, с которым хозяева долгое время не могли справиться. Лишь к середине тайма они стали понемногу выходить из-под него и навязывать какую-то контригру. А делать это не так просто, когда ты владеешь мячом всего 28% времени. Однако высочайший уровень исполнителей временами помогал «Реалу» больно жалить. В одном из эпизодов Винисиус воспользовался ошибкой Родри и сделал перехват неподалёку от штрафной, после чего исполнил прострел на Карима Бензема. И если бы не отчаянный подкат Рубена Диаша, счёт вполне мог бы быть открыт.

Но произошло это немного позже — на 36-й минуте. К этому моменту хозяева уступали по ударам в створ с теннисным счётом 0:6, но реализовали первый же свой шанс. Продолжающий раскрываться на позиции левого защитника Эдуардо Камавинга протащил мяч по флангу и снабдил им всё того же Винисиуса. Бразилец не стал долго думать и выстрелил с почтительного расстояния. Удар получился таким неожиданным и сильным, что даже отчаянного прыжка Эдерсона оказалось недостаточно, чтобы его отразить.

Сложилось впечатление, будто пропущенный гол выбил из колеи футболистов «Сити», из-за чего они забыли об атаках вплоть до начала второй половины. Возможно, отчасти этому поспособствовала и жёсткость визави. Сначала Джек Грилиш улетел в рекламный щит после толчка со стороны Дани Карвахаля, а затем Тони Кроос зарядил по бедру многострадальному Илкаю Гюндогану, за что был награждён жёлтой карточкой. Примечательно, что ранее немецкий хавбек с турецкими корнями уже пострадал в результате неприятного стыка — и снова в роли его обидчика выступил соотечественник. Тогда он решил подпрыгнуть и сгруппироваться ещё перед столкновением, вследствие чего неудачно влетел головой в локоть Рюдигера.

Выходить из спячки «Манчестер» начал лишь после 55-й минуты. И повёл партнёров за собой не кто иной, как Кевин Де Брёйне. Открывшись на грани офсайда, он ворвался в штрафную и пробил так сильно, что чуть было не «отсушил» руку Куртуа. Но если третье попадание бельгийца в створ не привело к голу, то следующее стало результативным. Полузащитник откликнулся на идеальную передачу Гюндогана и что было сил зарядил в дальний угол внешней стороной стопы из-за пределов штрафной, тем самым достойно ответив на шедевр Винисиуса. Правда, предшествовал ему довольно спорный момент. По мнению хозяев, организовавший успешную атаку Бернарду Силва упустил мяч за пределы поля, но арбитр посчитал по-другому.

Так или иначе, под угрозой оказалась впечатляющая серия мадридцев. После поражения от «горожан» в феврале 2020 года (1:2) те брали верх во всех 20 матчах Лиги чемпионов, в которых открывали счёт. И в концовке они бросили все силы на то, чтобы продлить её. Для этого Анчелотти даже выпустил на поле своего джокера — Марко Асенсио, а также Начо и Орельена Тчуамени, впоследствии организовавшего один из самых ярких эпизодов в концовке. Француз наотмашь пробил метров с 25, но на этот раз Эдерсон справился с задачей.

А что же Холанд? Он вряд ли может занести себе в актив первую встречу с «Реалом». Норвежец всего 22 раза коснулся мяча и нанёс три удара по воротам, два из которых достигли створа. Большую часть времени он выглядел инородным телом, чем заставил напомнить о тех редких матчах в АПЛ, когда плотная игра соперников в штрафной вкупе с достойной персональной опекой вынуждала его оставаться на голодном пайке.

В какой-то степени это произошло и во вторник. Рюдигер в буквальном смысле съел одного из лучших форвардов планеты и не позволил ему пополнить свой лицевой счёт. Последний раз Эрлинг не забивал в Лиге чемпионов 22 февраля — в первой игре 1/8 финала с «Лейпцигом», после чего отличился семь раз и оторвался от преследователей в гонке бомбардиров на почтительное расстояние.

В итоге «Реал» и «Манчестер Сити» провели довольно «низовой» матч, наработав суммарно на 1,25 xG, и не смогли выявить победителя, благодаря чему до предела закрутили интригу в противостоянии. И пока фаворита назвать крайне сложно. В отличие от прошлого года, подопечные Анчелотти избежали поражения в первой встрече, но для выхода в финал им будет необходимо или выигрывать на «Этихаде», чего прежде им не удавалось, или рассчитывать на везение в серии пенальти при втором ничейном исходе.