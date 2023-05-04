Заявка на «Золотой мяч»: Холанд побил рекорд АПЛ по голам и утвердился в качестве суперзвезды мирового футбола

Эрлинг Холанд побил рекорд английской Премьер-лиги по числу голов за сезон, который держался с 1994 года. В свой первый же год после перехода в «Манчестер Сити» норвежец достиг отметки в 35 мячей и опередил удерживавших лидерство Энди Коула и Алана Ширера. И если нападающий не сбавит обороты, то может превзойти достижение Дикси Дина и стать лучшим бомбардиром в истории английского футбола, а также включиться в борьбу за «Золотой мяч», навязав конкуренцию Лионелю Месси.

Для английского и мирового футбола вечер среды, 3 мая, стал ни много ни мало историческим. Но не потому, что «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в перенесённом матче 28-го тура АПЛ и вернул себе лидерство, опередив долгое время лидировавший в чемпионате «Арсенал», благодаря чему приблизился к девятой победе в турнире. Всему виной Эрлинг Холанд, продолжающий укрепляться в статусе одного из сильнейших нападающих планеты и попутно переписывать рекорды. На 70-й минуте встречи неудержимый норвежец замкнул передачу Джека Грилиша и достиг отметки в 35 голов за сезон в чемпионате Англии, чего ранее не удавалось никому.

До этого бомбардирское достижение принадлежало двум легендарным английским форвардам, в разное время представлявшим «Ньюкасл». В сезоне-1993/94 защищавший цвета «сорок» Энди Коул разразился 34 мячами и не только обошёл предыдущего рекордсмена Тедди Шерингема (22), но и приблизил свой трансфер в «Манчестер Юнайтед», где впоследствии стал полноценной звездой. Год спустя его успех повторил Алан Ширер и тем самым помог «Блэкберну» в третий и пока последний раз завоевать трофей Премьер-лиги. А уже потом с чистой совестью перешёл в стан чёрно-белых.

Тем не менее на их фоне результаты Холанда выглядят гораздо более впечатляющими. И не только потому, что за последние без малого 30 лет в Туманном Альбионе заметно возросли конкуренция и уровень команд, подтверждением чему является статус сильнейшей лиги мира. Тогда в АПЛ выступали 22 коллектива, каждый из которых проводил по 42 матча вместо нынешних 38, а это можно назвать серьёзным подспорьем для голеадоров прошлого. И если Ширеру в своё время пришлось принять участие во всех запланированных встречах, а Коулу — в 40, то Эрлингу было достаточно всего 31 раз выйти на поле, чтобы превзойти обоих.

«Я знал о рекорде, конечно, но мы старались просто создавать голевые моменты. Было непросто, поскольку соперник охотно играл в обороне. У нас были проблемы в первом тайме, но в конечном счёте забить удалось. Говорил с Грилишем перед матчем, и он сказал, что хотел бы отдать пас перед рекордным голом», — цитирует Холанда BBC.

По окончании встречи партнёры поспешили поздравить норвежца с очередной вехой в карьере и организовали ему «традиционное чествование». Правда, у самого спортсмена это вызвало смешанные чувства.

«Я никогда не сталкивался с коридором почёта. Было больно, когда все начали хлопать меня по спине», — признался нападающий.

В целом Холанда уже сейчас можно назвать одним из главных героев нынешнего сезона в европейском футболе. Изначально относительно его трансфера в «Сити» могли возникнуть определённые сомнения, ведь ранее Пеп Гвардиола предпочитал работать с другим типом форвардов и делать ставку на коллективную работу, а не отдавать всё на откуп одному снайперу. И хотя некоторое время «горожане» испытывали определённые трудности, выражавшиеся в потере очков в АПЛ, вылете из Кубка английской лиги на стадии четвертьфинала и нулевых ничьих с дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном» на групповом этапе Лиги чемпионов, к весне они вышли на производственные мощности.

Полностью встроился в команду и норвежец. Если его феноменальная продуктивность на старте сезона могла представляться чем-то вроде системного сбоя, особенно на фоне относительно неудачного отрезка в январе — начале марта, в ходе которого он ограничился шестью голами в десяти встречах, то впоследствии Эрлинг набрал привычный для себя высочайший темп. В последних шести матчах он ни разу не покидал поле без забитых мячей и в общей сложности восемь раз огорчил вратарей соперника.

Сейчас Холанд уверенно лидирует в споре за звание лучшего футболиста чемпионата Англии. Он занимает первое место не только в споре бомбардиров, но также по системе «гол + пас» (42), заметно опережая Гарри Кейна (28) и Мохаммеда Салаха (25). И всё это при фантастическом уровне реализации. По информации Understat, норвежец наиграл на 29,33 ×G, но при этом «настрелял» на 5,67 гола больше. Пусть и упустил больше всех шансов, если верить данным FotMob.

Всё это само по себе выглядит удивительно. Помимо уже упомянутых игроков, в последние 30 лет в Туманном Альбионе блистали такие звёздные форварды, как Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Тьерри Анри, Уэйн Руни, Руд ван Нистелрой и многие другие, но ни один из них не смог дотянуться до Коула и Ширера. А у Холанда это получилось в первый же сезон, хотя ранее он не выступал ни в таком сложном первенстве, ни в такой непростой для встраивания команде. Поначалу в «Сити» испытывали сложности с адаптацией и Бернарду Силва, и Джек Грилиш с Риядом Марезом. Но Эрлинг чудесным образом сумел избежать проблем и с ходу стал не просто лидером коллектива, но одним из лучших во всей лиге.

И теперь Холанд абсолютно заслуженно получает похвалу как от своих партнёров по «Сити», так и от легенд прошлого. По словам Силвы, норвежец уже вышел на уровень продуктивности, присущий Роналду и Лионелю Месси образца своих лучших лет, а по ментальности напоминает ему самого Криштиану. Кайл Уокер же признался, что не ожидал от норвежца такой скорострельности в дебютном сезоне в Англии, но при этом поспешил включить его в топ лучших нападающих планеты наравне с Кейном.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пошёл дальше и выразил мнение, что Холанд сочетает в себе лучшие качества сразу нескольких звёздных исполнителей. По его мнению, в плане реализации моментов тот похож на Кейна, по «физике» напоминает Руни, а по способности резко ускоряться — бразильца Роналдо.

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В свою очередь, Гвардиола восхитился достижением подопечного и назвал его продуктивность невероятной, но также выразил мнение, что Холанд мог побить рекорд Коула и Ширера несколько раньше.

«Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди ещё пять игр. Сколько раз я менял его после хет-трика за 60 минут. Может, он забил бы больше. А может, травмировался бы. Холанд — особенный, поздравляем его. Мы ожидали, что он будет забивать, но побить рекорд Коула и Ширера... Я уверен, чего ему действительно хочется, так это выиграть Премьер-лигу», — сказал Гвардиола.

И хотя Холанд признался, что сейчас все его мысли сосредоточены на погоне за «треблом», который может покориться «Сити», если клуб преуспеет в АПЛ, Кубке страны и Лиге чемпионов, он наверняка подумывает и о личных достижениях. В частности, о возможности обойти Дикси Дина и стать лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона Англии. В сезоне-1927/28 тот наколотил 63 мяча во всех турнирах, на счету Эрлинга пока значится 51.

Но даже если норвежец не сумеет обогнать легенду «Эвертона», всё равно останется в числе главных претендентов на «Золотой мяч». На данный момент фаворитом гонки многие называют Месси, в декабре выигравшего чемпионат мира вместе с Аргентиной, но его провал во второй половине сезона может внести заметные коррективы. Особенно если Холанд не только приведёт «Сити» к титулу в национальном первенстве, но и поможет впервые в истории одержать победу в Лиге чемпионов.

Тот же Руни уже сейчас называет Холанда лучшим футболистом мира и одним из главных соискателей награды, согласен с ним и легендарный Лотар Маттеус. По его мнению, триумф в ЛЧ вкупе с парой важных голов вполне может помочь норвежцу повторить путь Карима Бензема и завоевать почётный приз.