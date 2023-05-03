Гвардиола: «Арсенал» уже выиграл самый важный титул в сезоне — квалифицировался в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре «Арсенала» в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Арсенал» спустя семь лет завоевал место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это ли не перспектива? Спустя семь лет они выиграли самый важный титул в сезоне. Они уже завоевали его», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1.

Таким образом, «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков и обеспечил себе место в квалификации ЛЧ.

Ранее Гвардиола сравнил Холанда с Месси.