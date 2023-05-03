«Не хватает профессиональной совести»: ПСЖ отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию

Лионель Месси отстранён от игр и тренировок в «Пари Сен-Жермен» на 14 дней. Причиной стала его деловая поездка в Саудовскую Аравию, которая не была согласована с руководством клуба. Футболист пропустил занятие после поражения в матче чемпионата Франции с «Лорьяном», что вызвало недовольство партнёров и главного тренера Кристофа Галтье. Бывший полузащитник парижан Жером Ротен назвал такое поведение аргентинца признаком наплевательского отношения к команде. Сам Месси никак не комментирует произошедшее, а фанаты «Барселоны» уверены, что после конфликта Лео точно вернётся в стан сине-гранатовых.

Похоже, что отношения между Лионелем Месси и руководством «Пари Сен-Жермен» накалились до предела. По данным французских СМИ, парижане отстранили семикратного обладателя «Золотого мяча» от игр и тренировок с командой на две недели за поездку в Саудовскую Аравию, на которую он не получил разрешения от главного тренера Кристофа Галтье.

Аргентинец отправился на Ближний Восток после поражения в родных стенах со счётом 1:3 в воскресном матче с «Лорьяном». Как сообщается, ещё накануне встречи Лео обсуждал с руководством возможность путешествия и получил добро, но с одним условием: если игра завершится победой ПСЖ или хотя бы ничьей. В этом случае Галтье обещал игрокам сразу два выходных, которые Месси мог провести на Аравийском полуострове.

Достичь желанного результата парижанам не удалось, но аргентинский нападающий всё равно отказался в очередной раз переносить поездку. Лионель — туристический посол Саудовской Аравии, получающий за свою миссию солидные выплаты, которые, по разным данным, составляют от €25 млн до €30 млн, и этот визит был одним из его контрактных обязательств. Аргентинцу уже дважды приходилось откладывать деловой тур в связи с интересами команды, но ехать в королевство летом игроку совсем не хотелось из-за слишком жаркой погоды.

Таким образом, Лео самовольно пропустил тренировку ПСЖ, которая была назначена на понедельник, что не понравилось ни тренеру, ни партнёрам аргентинца по команде. Впрочем, по некоторым данным, Месси заручился разрешением катарских владельцев клуба, но в Париже тем не менее заняли принципиальную позицию и вынесли решение о дисциплинарном взыскании.

Как пишет RMC Sport, в течение двух недель Месси не будет допущен ни к играм, ни к тренировкам команды. Он пропустит выездную встречу с «Труа» 7 мая и домашнюю с «Аяччо» 13-го. Кроме того, за этот период футболисту не выплатят зарплату. О наложенном взыскании чемпиону мира сообщил спортивный директор клуба Луиш Кампуш по телефону, не дожидаясь его возвращения в Париж. При этом никаких официальных заявлений клуб по этому поводу пока не делал.

Хранит молчание и сам футболист. Его последний пост в социальной сети посвящён как раз поездке.

«Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии столько зелени? Люблю при любой возможности исследовать неизведанные чудеса этой страны», — написал Лео.

Известно, что на полуострове спортсмен побывал вместе с женой и сыновьями. По сети разлетелись снимки, на которых Месси безмятежно отдыхает с семьёй в парке аттракционов.

Такое поведение аргентинца возмутило бывшего игрока «Пари Сен-Жермен» Жерома Ротена. По его мнению, игнорирование требований главного тренера и пропуск тренировки говорят о том, что форварду абсолютно наплевать на команду.

«Я не ставлю под сомнение фантастическую карьеру Лионеля или его талант, но переход в ПСЖ — это полное фиаско. При этом мы видим, что ему не хватает профессиональной совести, чтобы сказать себе: «С точки зрения имиджа лететь туда — это, возможно, не лучшая идея, потому что я был более чем бесполезен в матче с «Лорьяном», а мы выглядели лузерами весь матч». Когда его команда в агонии, он сам в ещё большей агонии», — приводит слова француза RMC Sport.

На фоне разгорающегося конфликта L'Équipe сообщила, что в ПСЖ было принято ещё одно важное решение — не продлевать контракт с аргентинцем. Нынешнее соглашение, как известно, истекает в конце июня. Переговоры о продлении велись начиная с декабря прошлого года, однако, видимо, окончательно зашли в тупик.

Не способствовала их успеху и постоянно циркулирующая информация о грядущем возвращении Лео в «Барселону». В испанском клубе не отрицали, что ведут переговоры со своим звёздным воспитанником и хотят, чтобы он принял полноценное участие в мероприятиях, посвящённых 125-летию клуба в 2024 году.

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А поведение президента Жоана Лапорты и вовсе говорит о том, что воссоединение игрока и клуба — дело решённое. Так, после одного из матчей «Барсы» функционер вышел на трибуны к фанатам и на вопрос, вернётся ли Месси, коротко ответил: «Да». Теперь же, после санкций со стороны ПСЖ, болельщики окончательно уверились в возвращении кумира, о чём свидетельствуют многочисленные посты в соцсетях.

Между тем у сине-гранатовых есть определённые сложности с подписанием аргентинца. Дело в том, что расходы «Барселоны» изрядно превышают доходы, что не соответствует правилам финансового фейр-плей, действующим в чемпионате Испании. Из-за этого клубу запрещено регистрировать новых игроков. Руководство пытается найти выход из ситуации, однако пока безуспешно. По заявлению представителей Ла Лиги, каталонцам придётся урезать фонд зарплат на €200 млн, чтобы приглашать новых игроков.

Одним из первых шагов, которые собирается предпринять «Барса», станет закрытие клубного телевидения, которое приносит убытки на €13 млн ежегодно. Кроме того, в межсезонье будет продан целый ряд футболистов.

Главный тренер команды Хави, который, будучи ещё игроком «Барселоны», выходил на поле бок о бок с Месси не один год, был бы рад такому пополнению своей команды, но пока призывает дождаться окончания чемпионата Испании.

«С Лионелем неизвестно, будет так или нет. Пока ещё слишком рано об этом говорить. Победа в турнире очень важна для нас, для клуба, всего коллектива и игроков, это придало бы нам большую стабильность. Что касается новых игроков — поговорим об этом после нашей победы в Ла Лиге», — заявил специалист.