Роналду сместил Месси с первой строчки в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

За последний год игрок заработал $136 млн, из них $46 млн на футбольном поле, а остальное ему принесли рекламные контракты.

На второй позиции расположился форвард сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Его доход составил $130 млн.

Тройку замкнул одноклубник аргентинца Килиан Мбаппе, заработавший $120 млн.

Далее идут баскетболист Леброн Джеймс, боксёр Сауль Альварес, гольфисты Дастин Джонсон и Фил Микельсон и другие.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели.