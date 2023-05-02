Роналду сместил Месси с первой строчки в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира
За последний год игрок заработал $136 млн, из них $46 млн на футбольном поле, а остальное ему принесли рекламные контракты.
На второй позиции расположился форвард сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Его доход составил $130 млн.
Тройку замкнул одноклубник аргентинца Килиан Мбаппе, заработавший $120 млн.
Далее идут баскетболист Леброн Джеймс, боксёр Сауль Альварес, гольфисты Дастин Джонсон и Фил Микельсон и другие.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели.