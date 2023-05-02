L'Équipe: ПСЖ может оштрафовать Месси за поездку в Саудовскую Аравию

Руководство «Пари Сен-Жермен» может наказать нападающего Лионеля Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

По информации L'Équipe, игрок уехал в арабскую страну, не предупредив главного тренера Кристофа Галтье. Отсутствие Месси на тренировке вызвало немало разговоров среди игроков команды, некоторые из них очень недовольны особым положением аргентинца.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается с ситуацией и может оштрафовать футболиста.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить €225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно.