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L'Équipe: ПСЖ может оштрафовать Месси за поездку в Саудовскую Аравию

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Руководство «Пари Сен-Жермен» может наказать нападающего Лионеля Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
L'Équipe: ПСЖ может оштрафовать Месси за поездку в Саудовскую Аравию
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/JB Autissier

По информации L'Équipe, игрок уехал в арабскую страну, не предупредив главного тренера Кристофа Галтье. Отсутствие Месси на тренировке вызвало немало разговоров среди игроков команды, некоторые из них очень недовольны особым положением аргентинца. 

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается с ситуацией и может оштрафовать футболиста.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить €225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно.

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