L'Équipe: Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси принял решение покинуть французский клуб без разрешения главного тренера Кристофа Галтье.

Как сообщает L'Équipe, Месси, являющийся амбассадором туризма Саудовской Аравии, был вынужден улететь в арабскую страну без согласия тренера и футбольного советника.

По информации источника, в этот раз он не смог отменить поездку, так как вскоре в королевстве будет сезон очень высоких температур.

Уточняется, что Месси улетел в Эр-Рияд с разрешения высшего руководства ПСЖ.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить €225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно.