L'Équipe: Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси принял решение покинуть французский клуб без разрешения главного тренера Кристофа Галтье.
L'Équipe: Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ
  • AP
  • © Aurelien Morissard

Как сообщает L'Équipe, Месси, являющийся амбассадором туризма Саудовской Аравии, был вынужден улететь в арабскую страну без согласия тренера и футбольного советника. 

По информации источника, в этот раз он не смог отменить поездку, так как вскоре в королевстве будет сезон очень высоких температур.

Уточняется, что Месси улетел в Эр-Рияд с разрешения высшего руководства ПСЖ.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить €225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно.

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