L'Équipe: Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения главного тренера ПСЖ
- AP
- © Aurelien Morissard
Как сообщает L'Équipe, Месси, являющийся амбассадором туризма Саудовской Аравии, был вынужден улететь в арабскую страну без согласия тренера и футбольного советника.
По информации источника, в этот раз он не смог отменить поездку, так как вскоре в королевстве будет сезон очень высоких температур.
Уточняется, что Месси улетел в Эр-Рияд с разрешения высшего руководства ПСЖ.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов потратить €225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно.