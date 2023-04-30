Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов об уходе из ПСЖ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии.

«Я люблю исследовать неожиданные чудеса, когда у меня есть такая возможность», — написал Месси в социальных сетях.

23 апреля появилась информация, что Месси встретится с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждения вопроса своего перехода в клуб.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня. 

Ранее сообщалось, что тренер «Аль-Иттифака» считает, что Месси будет играть в Саудовской Аравии.

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