Источник: Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля»
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Встреча между сторонами пройдёт 1 мая, сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.
Он также отметил, что саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с зарплатой около €400 млн в год.
В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» до конца сезона.