Источник: Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля»

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси встретится с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждения вопроса своего перехода в клуб.
Источник: Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля»
  • Gettyimages.ru

Встреча между сторонами пройдёт 1 мая, сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

Он также отметил, что саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с зарплатой около €400 млн в год.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» до конца сезона.

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