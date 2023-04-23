Источник: Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси встретится с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждения вопроса своего перехода в клуб.

Встреча между сторонами пройдёт 1 мая, сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

Он также отметил, что саудовский клуб хочет сделать аргентинца самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с зарплатой около €400 млн в год.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» до конца сезона.