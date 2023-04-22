Ромеро: Месси попросил «Барселону» устроить переход до конца сезона

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону» до конца сезона.
Ромеро: Месси попросил «Барселону» устроить переход до конца сезона
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, если «Барселона» не предпримет решительных мер по организации перехода Месси, аргентинец останется в ПСЖ. Футболист хочет определиться со своим будущим до конца сезона.

По информации Mundo Deportivo, клуб завершает работу над предложением, которое представит игроку ПСЖ. Прежде чем отправить его отцу аргентинца, каталонцы представят проект Ла Лиге на согласование.

Отмечается, что «Барселона» хочет предложить контракт на один или два года.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США.

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