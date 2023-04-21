Diario Sport: «Барселона» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США

«Барселона» хочет подписать нападающего Лионеля Месси до старта предсезонного тура по США.

По информации Diario Sport, главный тренер команды Хави хотел бы, чтобы весь состав готовился к сезону в Америке.

Тур по США пройдёт с 19 по 30 июля.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать с Месси контракт на два года, чтобы игрок участвовал в мероприятиях, посвящённых 125-летию клуба в 2024-м.