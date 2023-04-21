Diario Sport: «Барселона» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США

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«Барселона» хочет подписать нападающего Лионеля Месси до старта предсезонного тура по США.
Diario Sport: «Барселона» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США
  • Gettyimages.ru

По информации Diario Sport, главный тренер команды Хави хотел бы, чтобы весь состав готовился к сезону в Америке.

Тур по США пройдёт с 19 по 30 июля.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать с Месси контракт на два года, чтобы игрок участвовал в мероприятиях, посвящённых 125-летию клуба в 2024-м.

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