Diario Sport: «Барселона» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США
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По информации Diario Sport, главный тренер команды Хави хотел бы, чтобы весь состав готовился к сезону в Америке.
Тур по США пройдёт с 19 по 30 июля.
В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать с Месси контракт на два года, чтобы игрок участвовал в мероприятиях, посвящённых 125-летию клуба в 2024-м.