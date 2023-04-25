Тренер «Аль-Иттифака» считает, что Месси будет играть в Саудовской Аравии

Тренер «Аль-Иттифака» Антонио Касорла прокомментировал возможный переезд нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я уверен, что они будут усердно работать, чтобы заполучить Месси или какую-то другую большую звезду. Как болельщики, так и СМИ считают, что они на правильном пути и что им удастся подписать Месси», — цитирует Касорлу Be Soccer.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси покинет ПСЖ по истечении контракта летом 2023 года.