Mirror: Месси покинет ПСЖ по истечении контракта летом 2023 года
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По информации Mirror, руководство клуба не будет предлагать форварду новое соглашение. Отмечается, что будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», куда игрок намерен вернуться.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Барселону вместе с семьёй и помощниками.