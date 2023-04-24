Mirror: Месси покинет ПСЖ по истечении контракта летом 2023 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не будет продлевать контракт с парижским клубом.

По информации Mirror, руководство клуба не будет предлагать форварду новое соглашение. Отмечается, что будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», куда игрок намерен вернуться.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Барселону вместе с семьёй и помощниками.