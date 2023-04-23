Ромеро: Месси прилетел в Барселону вместе с семьёй и помощниками

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси посетил столицу Каталонии на фоне слухов о возвращении в «Барселону».
Ромеро: Месси прилетел в Барселону вместе с семьёй и помощниками
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По информации журналиста Жерара Ромеро, футболист и его семья покинули аэропорт через потайную дверь, чтобы их не видели представители СМИ. 

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Как сообщала Mundo Deportivo, клуб завершает работу над предложением, которое представит игроку ПСЖ. Прежде чем отправить его отцу аргентинца, каталонцы представят проект Ла Лиге на согласование.

Ранее стало известно, что Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля».

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