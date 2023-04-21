Спасение в Риме и катастрофа в Севилье: гол Дибалы оставил «Рому» в Лиге Европы, ошибки Магуайра и де Хеа похоронили МЮ

«Севилья» дома разгромила «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы. Судьбу встречи предрешили грубейшая ошибка Гарри Магуайра в дебюте и чудовищный ляп Давида де Хеа в концовке. Гол Пауло Дибалы на 89-й минуте помог «Роме» восстановить паритет по сумме двух встреч в противостоянии с «Фейеноордом», а две голевые передачи Тэмми Абрахама в дополнительное время вывели в следующий раунд. В свою очередь «Ювентус» отстоял ничью в Лиссабоне и выбил из розыгрыша «Спортинг», а «Байер» без участия Сердара Азмуна в Брюсселе забил четыре мяча «Юниону».

Удивительный разгром от «Севильи»

Первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Севильей» стал настоящим украшением плей-офф Лиги Европы. Дубль Марселя Забитцера позволил манкунианцам уверенно повести уже к середине первого тайма. Однако в концовке соперники невероятным образом спаслись — 2:2. Разумеется, после такого от команд ждали повторения шоу в ответной встрече.

Начало первого тайма для подопечных Эрика тен Хага стало продолжением предыдущего противостояния. На выезде «Севилье» удалось отыграться благодаря рикошету от Гарри Магуайра, а в домашних стенах она открыла счёт на восьмой минуте благодаря его грубейшей ошибке. Получив передачу от Давида де Хеа, защитник попытался сделать пас, но позволил Эрику Ламеле прервать его. Аргентинец тут же вывел на удар Юссефа Эн-Несири, и тот не оставил шансов вратарю.

Однако по итогам этого эпизода следует не столько ругать Магуайра, сколько хвалить хозяев. Они с ходу включили высокий прессинг и не позволяли соперникам спокойно выходить из обороны. В результате у гостей до перерыва не получалось ничего. Они с огромным трудом доставляли мяч на чужую половину и отметились парой не самых опасных ударов. Антони и Джейдону Санчо не позволяли разбегаться на флангах, а Антони Марсьялю приходилось опускаться чуть ли не до центральной линии, поскольку он был отрезан от партнёров.

Более того, на 40-й минуте «Севилья» могла существенно повысить свои шансы на выход в полуфинал, поскольку Лукас Окампос нанёс точный выстрел в ближнюю девятку, но судьи зафиксировали офсайд у ассистировавшего ему Маркоса Акуньи. Единственной ложкой дёгтя для команды стала травма центрального защитника Маркана, но с появлением Сусо атаки стали смотреться даже интереснее, тогда как в оборону сместился опорник Неманья Гудель.

А сразу после перерыва судьба путёвки в следующий раунд была окончательно решена. И снова, как на «Олд Траффорд», хозяева отличились после розыгрыша корнера. На этот раз им не понадобились рикошеты. Луак Баде после подачи Ивана Ракитича головой красиво отправил мяч под перекладину без шансов для де Хеа.

В запасе у гостей оставалось достаточно времени. Всё же «Севилья», оказавшись в аналогичной ситуации, не сдалась и спаслась. Тен Хаг бросил в бой всех имевшихся у него лидеров. В частности, он не побоялся выпустить недавно вернувшегося в строй Маркуса Рашфорда. А на 54-й минуте на поле вышел Ваут Вегорст. Но это был не день форвардов МЮ. Ни англичанин, ни нидерландец ничем себя не проявили. У манкунианцев даже толком не было моментов, если не вспоминать выстрел Каземиро из-за пределов штрафной и неудачный удар Кристиана Эриксена со стандарта.

Окончательно точку в выступлениях британского коллектива в еврокубках поставила грубейшая ошибка де Хеа. Выбежав за пределы штрафной наперерез Эн-Несири, испанец неудачно обработал мяч, и тот от него отскочил прямо к марокканцу, который с удовольствием поразил пустой створ и оформил дубль.

Так «Севилья», которая спаслась в первом матче, во втором добилась крупной победы и снова подтвердила, что ЛЕ можно назвать её турниром. Она в пятый раз пробилась в полуфинал этого еврокубка, а во всех четырёх предыдущих случаях завоёвывала трофей. Правда, дальше её ждёт не менее опасный соперник — «Ювентус». Отдельно стоит отметить и нового наставника, Хосе Луиса Мендилибара. Специалист, который до того трудился в не самых грозных коллективах Испании, с ходу выбил МЮ.

Осторожная игра «Ювентуса»

Всего за пару часов до матча со «Спортингом» футболисты «Ювентуса» получили отличные новости. Команде вернули 15 очков в таблице нынешнего сезона Серии А до новых судебных разбирательств. Это позволило ей подняться с седьмой позиции на третью и включиться в борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Замечательно для них началась и сама встреча. Уже на девятой минуте Адриен Рабьо после подачи корнера открыл счёт и удвоил преимущество туринцев по сумме двух игр. Однако француз вскоре подвёл подопечных, сбив в собственной штрафной Мануэля Угарте. Пенальти реализовал Маркус Эдвардс, и у хозяев появилась надежда, ведь следующий гол позволял им перевести противостояние в дополнительное время.

Они заперли маститого соперника на его половине и пытались взломать насыщенную оборону через фланги. Впрочем, находить свободные зоны в защите и проникать в штрафную удавалось нечасто. Вспоминается разве что опасный выстрел Угарте метров с 15, после которого снаряд улетел чуть выше.

Казалось, после перерыва лиссабонцы организуют штурм чужих ворот, но на деле игра скорее успокоилась. Точнее, туринцы завладели преимуществом и намеренно сбивали скорости и тянули время, чтобы не позволить оппонентам почувствовать уверенность в себе. Им это удалось. Во втором тайме подопечные Рубена Аморима не нанесли ни одного удара в створ ворот, и Войцех Щенсны остался почти без работы. Однако один момент спастись у них всё же был. На 88-й минуте Себастьян Коатес после прострела Эдвардса от лицевой чудом из пределов вратарской не попал в пустой створ.

Невероятное спасение «Ромы»

Куда сложнее далась путёвка в полуфинал другому итальянскому коллективу, «Роме». Римляне в первом выездном матче позволили «Фейеноорду» взять реванш за поражение в прошлогоднем финале Лиги конференций. Вдобавок травмы получили лидеры Пауло Дибала и Тэмми Абрахам. В итоге оба попали в заявку и остались в запасе, но, забегая вперёд, сыграли решающую роль.

В довершение всех бед в середине стартового тайма из-за повреждения пришлось менять Жоржиньо Вейналдума. Неудивительно, что в таком непростом положении стали сдавать нервы у тренеров. Сальваторе Фоти, помощник Жозе Моуринью, зачем-то попытался вырвать мяч из рук у Сантьяго Хименеса. Мексиканец симулировал удар по лицу, и судья Энтони Тейлор вынужден был показать специалисту красную карточку. Тут же на боковой разгорелась массовая потасовка, и горчичники получили Диего Льоренте и резервный вратарь гостей Тимон Велленройтер.

Однако гол в ворота роттердамцев постепенно назревал. В самом начале второй половины Лоренцо Пеллегрини чудом с пары метров попал в штангу. А на 60-й минуте хозяева всё же открыли счёт, причём сделали это после розыгрыша аута. Леонардо Спинаццола после серии рикошетов аккуратно низом пробил в дальний. Затем Бриан Кристанте, воспользовавшись отличной скидкой Абрахама, отличился ещё, но судьи отменили гол из-за нарушения правил со стороны ассистента.

А буквально в следующей атаке «Фейеноорд» совершенно неожиданно восстановил равновесие. Автором великолепного результативного паса стал Шиманьски. Поляк вырезал отличную подачу в штрафную, а Игор Пайшао головой подрезал мяч в ближний в противоход Патрисиу.

Римляне оказались на грани вылета из турнира, но спас их вышедший на замену незадолго до того Дибала. На 89-й минуте он после передачи Пеллегрини в штрафной укрыл мяч, словно заправский бомбардир, и точно пробил под дальнюю штангу. В добавленное же время окрылённая «Рома» добила оппонента. И вновь великолепно проявили себя резервисты. Абрахам всё-таки записал себе в актив очко за результативность, выполнив прострел на Стефана Эль-Шаарави. А во второй пятнадцатиминутке Пеллегрини поставил точку. Судья изначально зафиксировал офсайд у наносившего первый удар Абрахама, но, посмотрев повтор, изменил мнение.

«Рома» сумела проявить характер и пробилась в следующий раунд после поражения в первой встрече. Под руководством Моуринью она великолепно выступает на внешней арене. В прошлом сезоне удалось выиграть ЛК, а в этом — во второй раз выйти в полуфинал ЛЕ. Итальянские коллективы в целом отлично проявляют себя в еврокубках: в борьбе остались целых пять, тогда как у Испании и Англии — по два, а у других стран — в лучшем случае по одному.

Обидный вылет «Юниона»

А вот «Байер» на удивление не испытал сложностей в ответном матче с «Юнионом» и добился разгромной победы — 4:1. При этом в Леверкузене хозяева с трудом вырвали ничью в концовке и столкнулись с серьёзными сложностями. Однако в Брюсселе всё во многом решил быстрый гол гостей уже на 66-й секунде. Хозяева неудачно вышли из обороны, и Адам Гложек бросил в прорыв Муссу Диаби. В свою очередь француз ушёл в сторону от вратаря и пробил по пустым воротам.

Показательно, что главными героями противостояния стали резервисты, до того не набравшие в ЛЕ ни одного очка. Например, упомянутый Гложек на 38-й минуте выполнил отличный навес с правого фланга, который замкнул Митчел Баккер. В свою очередь нидерландец в концовке запрессинговал вратаря и вынудил его отдать передачу прямо в ноги Гложеку, которому оставалось не промахнуться и поставить точку.

«Юниону» удалось сократить отставание по истечении часа противостояния, причём основного вратаря сборной Финляндии Лукаша Градецки огорчил вышедший на замену юный соотечественник Каспер Терхо. После этого брюссельцы имели пару моментов, чтобы отличиться, но Градецки больше не позволил себя огорчить. В результате леверкузенцы, цвета которых защищает Андрей Лунёв, впервые в истории вышли в полуфинал ЛЕ. Однако россиянин снова не попал в заявку, а бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун появился на поле лишь в концовке.