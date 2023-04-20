«Ювентусу» вернули 15 очков в таблице Серии А на время рассмотрения дела в суде

Короткая ссылка
В Гарантийной коллегии CONI закончилось рассмотрение апелляции по делу о снятии с туринского клуба 15 очков в турнирной таблице Серии А.
«Ювентусу» вернули 15 очков в таблице Серии А на время рассмотрения дела в суде
  • AP
  • © Antonio Calanni

Решение о лишении очков туринского клуба отменено в ожидании нового судебного разбирательства.

На данный момент «Ювентус» идёт на третьем месте в таблице Серии А. На счету команды 59 очков.

Ранее «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить