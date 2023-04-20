«Ювентусу» вернули 15 очков в таблице Серии А на время рассмотрения дела в суде

В Гарантийной коллегии CONI закончилось рассмотрение апелляции по делу о снятии с туринского клуба 15 очков в турнирной таблице Серии А.

AP

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