Тен Хаг уверен, что МЮ сможет забить «Севилье» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА.

«Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить. Надо использовать мотивацию как инструмент. Нужно как следует сосредоточиться на матче», — сказал тен Хаг.

Первая игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:2.

Ответный матч пройдёт 20 апреля в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Харри Магуайр прокомментировал свой автогол в матче с «Севильей» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.