Тен Хаг уверен, что МЮ сможет забить «Севилье» в Лиге Европы

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА.
Тен Хаг уверен, что МЮ сможет забить «Севилье» в Лиге Европы
  • Gettyimages.ru

«Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить. Надо использовать мотивацию как инструмент. Нужно как следует сосредоточиться на матче», — сказал тен Хаг.

Первая игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:2.

Ответный матч пройдёт 20 апреля в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Харри Магуайр прокомментировал свой автогол в матче с «Севильей» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить