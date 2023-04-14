Магуайр — об автоголе: случилось что-то необъяснимое

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал свой автогол в матче с «Севильей» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

«Казалось, что мы добьёмся положительного результата, но потом случилось что-то необъяснимое, и матч закончился вничью. Но ничего не потеряно — всё решится на следующей неделе», — сказал игрок после матча.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:2.

В составе МЮ дубль оформил Марсель Забитцер (14-я и 21-я минуты). Гарри Магуайр (90 + 3) записал на свой счёт автогол. В испанской команде отличился Хесус Навас (84-я).

Ответная встреча пройдёт 20 апреля в Испании.

Ранее Рио Фердинанд высказал мнение, что защитник Гарри Магуайр должен покинуть МЮ.