Чудо-гол Гонсалвеша, вылет Черчесова и крушение «Шахтёра»: чем запомнились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

«Спортинг» сенсационно выбил «Арсенал» из борьбы благодаря невероятному голу Педру Гонсалвеша с центра поля, а «Манчестер Юнайтед» вторую победу над «Бетисом» принёс очередной мяч Маркуса Рашфорда. «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова снова уступил «Байеру» и завершил выступления, а «Рома» и «Ювентус» синхронно прошли в следующий раунд. «Шахтёр» потерпел одно из самых крупных поражений в истории, а «Унион» оказался разгромлен «Юнионом». Чем запомнились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы — в материале RT.

Сенсационное поражение «Арсенала»

Противостояние «Арсенала» и «Спортинга» украсило 1/8 финала Лиги Европы. Перед его началом ведущие борьбу за чемпионство в АПЛ лондонцы казались фаворитами, но лиссабонцы уже в первой игре в домашних стенах дали маститому оппоненту бой — 2:2.

Однако после неудачного старта второй встречи возникло ощущение, что канониры всё же дожмут гостей. На 19-й минуте их оборона провалилась после отличной передачи из глубины на Габриэля Мартинелли. Бразилец ворвался в штрафную с левого фланга, но не сумел переиграть Антонио Адана. Однако первым на добивании оказался Гранит Джака. У португальской команды до перерыва практически ничего не получалось, хотя Микель Артета вынужден был из-за травм заменить сразу двух защитников Такэхиро Томиясу и Вильяма Салиба.

Тем неожиданнее оказался чудо-гол Педру Гонсалвеша по истечении часа встречи, пришедший будто из ниоткуда. Его партнёр совершил отбор в центральном круге, воспользовавшись неудачным пасом визави, а хавбек, пробежав несколько метров, забросил мяч за шиворот далеко вышедшему с линии Аарону Рамсдейлу. Вскоре лиссабонцы вовсе едва не вышли вперёд, но вратарь исправился, лицом парировав выстрел Маркуса Эдвардса.

В дополнительное время чудеса на последнем рубеже творил опытный Адан. У хозяев было несколько стопроцентных моментов, но они не реализовали их. Сначала Леандро Троссард выскочил на рандеву с испанцем, но тот рукой перевёл мяч в штангу. Затем он невероятным образом парировал два выстрела Мартинелли в упор после розыгрыша стандартных положений. В концовке гости вдобавок остались в меньшинстве. Второй горчичник за грубейший подкат получил Мануэль Угарте.

В серии пенальти всё решила одна единственная помарка. Не справился с нервами только Мартинелли. Он пробил почти по центру на удобной высоте для Адана, и тот в очередной раз выручил партнёров. Правда, и Рамсдейл едва не парировал выстрел Гонсалу Инасиу, но снаряд от его рук залетел в сетку. Таким образом «Спортинг» сенсационно выбил из борьбы «Арсенал», а Гонсалвеш стал автором, возможно, самого красивого гола турнира.

Очередная победа «Манчестер Юнайтед»

Данная стадия ЛЕ получилась не самой удачной для испанских команд. Две из них завершили выступление и только одна пробилась дальше. Например, у «Бетис» перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» практически не было шансов на успех, поскольку он уступил на выезде со счётом 1:4. Несмотря на это подопечные Мануэля Пеллегрини сделали всё, что от них зависело и заслужили хотя бы один гол. Но выше всяких похвал действовал Давид Де Хеа, который совершил два важных сейва: до перерыва он не позволил Хуанми реализовать выход один на один, а после парировал удар головой в упор от подачи корнера. Но чаще хозяевам не хватало точности: из 15 ударов в створ пришлись два.

Манкунианцы тоже продемонстрировали не лучшую реализацию. Однако в их составе есть Маркус Рашфорд, который в 2023-м забивает почти в каждой встрече. В первом тайме он тоже упустил пару моментов, зато во втором отличился в куда более сложной ситуации, когда из-за пределов штрафной идеально пробил в дальний. Восхищает так же форма форварда, ведь после ЧМ он записал себе в актив уже 19 голов во всех турнирах. Более того, он стал самым молодым англичанином в истории, достигшим отметки в 25 мячей в еврокубках. А «МЮ» продлил беспроигрышную серию в ЛЕ до девяти игр и уверенно пробился дальше.

Единственным представителем Испании осталась ещё одна команда из Севильи. Одноимённый коллектив в домашнем противостоянии с «Фенербахче» добился комфортной разницы в счёте — 2:0. Однако ответный матч получился для него крайне сложным. Стамбульцы владели подавляющим преимуществом и ничего не позволили сделать сопернику, который отметился лишь несколькими ударами. Правда и хозяевам не хватало удачи — они попали в створ лишь трижды. Огорчить Марко Дмитровича удалось только с одиннадцатиметровой отметки. В конце первого тайма пенальти реализовал Эннер Валенсия. Болельщиков «Севильи», наверняка, порадует и одна приятная примета. В четырёх предыдущих случаях, когда их любимцы выходили в четвертьфинал турнира, они в итоге выигрывали его.

Дружный успех «Ювентуса» и «Ромы»

А вот Италия пока обходится без потерь. «Рома» и «Ювентус» уверенно шагнули в следующий этап. Причём римляне выбили из борьбы другого представителя Примеры «Реал Сосьедад». Забив дома два безответных мяча, на выезде римляне отошли в оборону и при владении в 34% ни разу не пробили в створ. При этом в добавленное к первому тайму время Крис Смоллинг отличился на розыгрыше корнера, но судьи отменили гол из-за небольшого офсайда. А сан-себастьянцы начали создавать подходы у чужих ворот лишь ближе к финальному свистку, однако им не сопутствовало везение. В решающий момент подвёл партнёров и капитан Микель Оярсабаль, упустивший самый выгодный шанс. После подачи углового он сначала с нескольких метров пробил в Руя Патрисиу, а затем на добивании угодил в перекладину.

А у туринцев во второй встрече не возникло никаких проблем. Хотя их ждало куда более сложное гостевое противостояние с «Фрайбургом», поскольку неделю назад они обеспечили себе победу лишь с минимальным счётом. В дебюте немецкий коллектив смело шёл вперёд и вполне мог восстановить равновесие, если бы не Войцех Щенсны, совершивший несколько эффектных сейвов и отыгравший на ноль.

Данный матч также не обошёлся без отменённого из-за офсайда гола гостей. Причём Душан Влахович тоже огорчил вратаря после подачи со стандарта. Однако незадолго до свистка на перерыв интрига окончательно исчезла, когда Мануэль Гульде сыграл рукой в собственной штрафной и получил второй горчичник. Влахович же всё-таки отличился, пусть и с пенальти. А в одной из последних атак точку поставил вышедший на замену Федерико Кьеза.

Закономерный вылет «Ференцвароша»

В итоге у Германии, как и у Испании, осталась в ЛЕ всего одна команда — «Байер», выбивший из борьбы «Ференцварош». Перед подопечными Станислава Черчеcова стояла крайне непростая задача — отыграть гандикап в два гола. Однако уже на третьей минуте её значительно усложнил Мусса Диаби. Француз совершил рывок на полполя, легко убежав от визави, и точно пробил в ближний.

Так действующий чемпион Венгрии оказался практически в безвыходном положении. К тому же он не реализовывал свои редкие моменты. В первом тайме возможность сравнять счёт упустили Кристоффер Закариассен и Адама Траоре. Первый оказался с глазу на глаз с Лукашем Градецки, но не сумел его переиграть, а второй с рикошетом пробил в перекладину. Неудивительно, что у Черчесова в одном из эпизодов лопнуло терпение и он получил жёлтую за излишние эмоции.

Окончательно же всё стало ясно на 81-й минуте, когда преимущество леверкузенцев удвоил Амин Адли. Диаби поучаствовал и в этом голе, отдав результативную передачу. Пусть будапештцы завершили борьбу, они всё равно должны гордиться собой, поскольку стали первыми представителями своей страны за 38 лет, пробившимися в 1/8 финала еврокубка.

Помимо «Фрайбурга» огорчил немецких любителей футбола «Унион». Казалось, ведущие борьбу за медали Бундеслиги берлинцы должны проходить «Юнион», лишь недавно поднявшийся в элитный дивизион чемпионата Бельгии. На деле подопечные Карела Герартса не оставили оппонентам шансов — 3:0. Уже на 18-й минуте счёт открыл Тедди Теума, а во втором тайме Лазар Амани и Лоик Лапуссен довели дело до разгрома.

Удивительный разгром «Шахтёра»

Перед вторым раундом плей-офф Лиги Европы «Фейеноорд» и «Шахтёр» казались примерно равными соперниками. Во всяком случае глядя на результаты выступлений в еврокубках, однозначное преимущество сложно было отдать роттердамцам. Они с трудом вышли из группы ЛЕ, тогда как горняки до конца боролись за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Да и первый матч между ними завершился вничью (1:1), хотя подопечные Арне Слота владели преимуществом.

Тем удивительнее форменное избиение, которое они устроили оппоненту на домашнем стадионе. Гости пропустили семь мячей и ответили на них только одним. Во многом сломало игру «Шахтёрам» неудачное начало. Уже на девятой минуте Сантьяго Хименес открыл счёт. После этого коллектив Игора Йовичевича вынужден был идти вперёд и раскрываться. Хозяева в ответ включили высокий прессинг и вынуждали оппонентов ошибаться.

Практически все голы стали следствием перехватов на чужой половине. При этом любопытно, что в пяти случаях футболисты «Фейеноорда» отличились выстрелами из-за пределов штрафной. Ещё до перерыва Оркун Кёкчю оформил дубль. Во второй половине его примеру последовал Уссама Идрисси. А особенно неудачным для «Шахтёра» стал отрезок по прошествии часа встречи, когда он пропустил трижды за семь минут. Единственным приятным моментом для проигравшей стороны стал мяч престижа в исполнении 18-летнего новичка Кевина Келси. Он помог команде избежать повторения самого крупного поражения в еврокубках в истории. В 2015-м она со счётом 0:7 уступила в ЛЧ «Баварии».