Вылет «Аякса» и «Барсы», фиаско «Монако» и хет-трик Ди Марии: чем запомнились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сломил сопротивление «Барселоны» благодаря точным ударам Фреда и Антони и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Три мяча Анхеля Ди Марии помогли «Ювентусу» разгромить «Нант» по сумме двух матчей, а голы Андреа Белотти и Пауло Дибалы обеспечили «Роме» победу над «Зальцбургом» и путёвку в следующий раунд. «Аякс» в гостях уступил «Униону» и завершил выступление на турнире, а «Монако» упустил добытое на выезде преимущество и был бит «Байером» в серии пенальти.

Триллер на «Олд Траффорд»

В самом ожидаемом матче дня за выход в 1/8 финала сражались «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Неделю назад подопечные Эрика тен Хага вырвали ничью в гостях и вполне могли считаться фаворитами. Но не только родные стены позволяли отдавать им предпочтение. Из-за травмы в Англию не полетел Педри, а Гави был дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек. И это обстоятельство могло стать серьёзной проблемой для Хави, во многом полагающегося на талант своих молодых воспитанников.

Но и в ослабленном составе каталонцы неплохо провели первый тайм и даже вышли вперёд. На 16-й минуте Бруну Фернандеш завалил Алекса Бальде на газон в собственной штрафной и дал Клеману Тюрпену повод назначить 11-метровый. К точке подошёл Роберт Левандовски и, хоть и не без труда, но реализовал пенальти. Давид Де Хеа дотянулся до мяча, но тот предательски залетел в сетку.

«Красным дьяволам» нужен был тот, кто поможет им ещё взвинтить темп и до предела увеличить давление на защиту оппонента. И им стал Антони. Пусть счёт на 47-й минуте и сравнял другой бразилец — Фред, но именно его соотечественник спровоцировал перелом в матче, а впоследствии принёс команде победу. Гостям было нечем ответить. В очередной раз крайне блёкло выглядел Левандовски, а Рафинья и вышедший со скамейки Ферран Торрес не смогли повернуть ход противостояния. «Барселона» впервые с 2008 года проиграла «Манчестер Юнайтед» и завершила выступление в еврокубках.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Антони и Бруну Фернандеш

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Успехи немцев

В следующую стадию первенства пробились и двое представителей Бундеслиги. Но если «Унион» довольно уверенно разобрался с «Аяксом», то «Байеру» пришлось непросто. Дома леверкузенцы были биты 2:3 и вынуждены раскрываться. И поначалу всё складывалось для них неплохо. К 21-минуте они вели — на точный удар Виссама Бен-Йеддера с пенальти гости ответили голами Флориана Вирца и Эксекиэля Паласиоса. А уже после перерыва и вовсе вырвались вперёд по сумме двух встреч, когда Амин Адли замкнул шикарный заброс партнёра.

Однако «Монако» не сдался. Сначала перекладину сотряс тот же Бен-Йеддер, а затем Александр Головин организовал опасную атаку. Именно его заброс в штрафную привёл к удару Элисса Бен-Сегира, но Лукаш Градецки был начеку. Но уже на 84-й минуте монегаски всё же добились своего. Брил Эмболо неотразимо пробил головой и перевёл игру в овертайм. Дополнительные полчаса не выявили триумфатора, а в серии 11-метровых удачливее были футболисты «Байера». Элиот Матазо угодил в перекладину и перечеркнул надежды монегасков на продолжение борьбы за трофей, а то время как у гостей были безошибочны все пятеро исполнителей. Включая Сердара Азмуна.

«Унион» же был в гораздо более выгодном положении. Матч в Амстердаме завершился нулевой ничьей, следовательно, на своём поле берлинцам было достаточно выиграть с минимальной разницей. Однако подопечные Урса Фишера перевыполнили план и забили три мяча, пропустив лишь один. Главным творцом успеха стал Йосип Юранович. Действующий бронзовый призёр ЧМ-2022 и отметился победным голом (пусть и благодаря грубейшему ляпу вратаря), и помог Данило Дуки упрочить преимущество.

Футболисты «Байера» в матче с «Монако» в Лиге Европы

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© Jonathan Moscrop / Contributor

Реабилитация «Ювентуса» и «Спортинга»

В преддверии ответных матчей команды из Турина и Лиссабона находились в схожих условиях. Неделю назад оба удивили со знаком «минус» и сенсационно сыграли вничью с «Нантом» и «Мидтьюлланном» соответственно и рисковали не преодолеть даже первый раунд плей-офф Лиги Европы. Однако синхронно собрались и продемонстрировали свой класс. «Ювентус» забил три безответных мяча, а «Спортинг» и вовсе не оставил камня на камне от оппонента — 4:0.

В Нанте интрига умерла уже на 17-й минуте, и в этом был «виновен» исключительно Анхель Ди Мария. Он не только сотворил настоящий шедевр, невероятным по траектории ударом поразив ворота Альбана Лафона, но впоследствии заработал и реализовал пенальти, попутно спровоцировав удаление Николя Паллуа. Защитник сыграл рукой во вратарской и заслуженно получил красную карточку. «Ювентус» бросился добивать противника и в общей сложности наиграл на 3,3 ожидаемых гола (xG), но в этот вечер отличаться было суждено лишь одному человеку. Действующий чемпион мира оформил первый хет-трик с 2018 года и вывел «старую синьору» в 1/8 финала.

Примечательно, что «Мидтьюлланн» также был вынужден провести большую часть противостояния вдесятером. Правда, изгнание Паулиньо с поля проходило в два этапа — на 36-й минуте тот получил «горчичник», а спустя две и второй. И хотя даже в меньшинстве подопечные Альберта Капельяса старались огрызаться, навязать борьбу уже не смогли. Дубль Педру Гонсалвеша и точный удар головой Себастьяна Коатеса обеспечили «Спортингу» солидное преимущество, а на 85-й минуте хозяев окончательно деморализовал собственный защитник. Стефан Гартенманн не заметил, как голкипер сместился в сторону от створа, и послал мяч в собственные ворота.

Последовала примеру именитых коллективов и «Рома», неделю назад сенсационно уступившая «Зальцбургу». На этот раз всё также сложилось для неё непросто. Австрийцы дали настоящий бой фавориту и нанесли лишь на один удар меньше (15:16), но в отличие от соперников не реализовали ни один из них. Подопечные Жозе Моуринью сделали это дважды, причём с разницей всего в семь минут. Оба мяча получились как под копирку. Сначала Андреа Белотти, а затем и Пауло Дибала замкнули прострелы реактивного Леонардо Спинаццолы в штрафную и вывели «волков» в следующий этап.

Футболист «Ювентуса» Анхель Ди Мария

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© Daniele Badolato - Juventus FC / Contributor

Напрасные камбэки «Ренна» и ПСВ

В отличие от «Ромы», представители Лиги 1 и Эредивизи оказались неспособны отомстить за поражения недельной давности и пройти дальше. Но, честно признаться, у ПСВ шансов на это практически не было. На «Рамон Санчес Писхуан» голландцы были раздавлены со счётом 0:3 и нуждались в чуде. И оно почти произошло. На 77-й минуте Люк де Йонг забил гол престижа, а на пятой компенсированной Фабиу Силва сократил отставание до минимума. Но на большее банально не хватило времени.

«Ренну» же должно быть куда обиднее. Подопечные Бруно Женезио доминировали на протяжении всей встречи и нанесли в три раза больше ударов, чем соперники из «Шахтёра» (23:7). Более того, за минуту до окончания овертайма французы вели 2:0 и были одной ногой в 1/8 финала, когда мяч в собственные ворота срезал Жануэль Белосьян. И это надломило их. В серии 11-метровых промахнулись трижды и пропустили дончан дальше.