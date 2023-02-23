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Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

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Бывший капитан «Зенита» Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в национальной команде Хорватии.
Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Благодарю всех своих бывших и нынешних товарищей по команде за прекрасное и незабываемое путешествие. У нас были совместные взлёты и падения, смех и слёзы, вы останетесь в моём сердце навсегда», — написал Ловрен в соцсетях.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2023 год. В этом сезоне он провёл за команду 16 матчей, забил один мяч и отдал результативную передачу. Всего на его счету 63 игры в составе сине-бело-голубых, три мяча и столько же результативных передач.

Ранее Властимил Петржела назвал уход футболиста Ловрена большой потерей для «Зенита».

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