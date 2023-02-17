Боевая ничья в Барселоне, судейский скандал в Турине и камбэк в Леверкузене: как стартовал плей-офф Лиги Европы

«Барселона» ушла от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу и передаче Рафиньи, а точный дальний удар Акселя Дисаси на 92-й минуте помог «Монако» отыграться со счёта 1:2 и вырвать победу у «Байера». «Рома» пропустила в концовке и сенсационно уступила «Зальцбургу», а встреча «Ювентуса» с «Нантом» завершилась судейским скандалом после того, как арбитр не назначил пенальти в ворота французов за игру рукой. Чем запомнились первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы — в материале RT.

Дуэль Рашфорда с Рафиньей

На этот раз фортуна оказалась неблагосклонна к любителям футбола. Противостояние «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» могло стать украшением любой из решающих стадий не только Лиги Европы, но и Лиги чемпионов, однако жребий свёл их вместе уже в раунде плей-офф. К счастью, на зрелищности это никоим образом не отразилось. Соперники выдали ярчайший матч, нанесли по 18 ударов по воротам друг друга и забили четыре мяча на двоих. А впечатление от него не испортили даже неоднозначные вердикты судей, которые подверглись жёсткой критике со стороны обоих тренеров.

После первого тайма на табло горели нули, а главным событием стала травма Педри. В нынешнем сезоне испанский вундеркинд отыграл за блауграна более 2,3 тыс. минут, а на чемпионате мира в Катаре выходил на поле во всех четырёх встречах. Но на этот раз он был заменён ещё до перерыва. Как стало известно, у хавбека было диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он может пропустить до четырёх недель.

Так или иначе, но именно в отсутствие Педри началось самое интересное. На 50-й минуте «Барселона» усилиями Маркоса Алонсо вышла вперёд, но уже девять минут спустя уступала. Камбэк организовал Маркус Рашфорд, пребывающий в феноменальной форме по возвращении из Катара. За этот отрезок англичанин набрал 17 (13 + 4) очков по системе «гол + пас» и в этот раз вновь пополнил бомбардирский счёт. Сначала он ударом с острого угла застал врасплох Марка-Андре Тер Стегена, а затем исполнил коварный прострел, завершившийся срезкой Жюля Кюнде.

Однако у сине-гранатовых нашлось чем ответить. Роль лидера на себя взял Рафинья, к этому моменту у него уже была передача в активе. На этот раз он также пытался найти партнёра в штрафной, но всё сложилось ещё удачнее. Роберт Левандовски хоть и не добрался до мяча, но дезориентировал де Хеа, который не сумел среагировать на прострел бразильца. «Барселона» ушла от поражения на своём поле, но вряд ли была удовлетворена результатом. Победная серия каталонцев завершилась на отметке в 11 матчей, а Гави лишился возможности выступить на «Олд Траффорде» из-за перебора жёлтых карточек.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд

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© David Ramos / Staff

Осечка грандов Серии А

Куда более драматично завершилась встреча в Турине. Душан Влахович вывел «Ювентус» вперёд уже на 13-й минуте, но в оставшееся время итальянская команда так и не смогла развить успех. Хозяева толком не создали опасных моментов и ограничились лишь дальними «выстрелами» Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, а также ударом Алекса Сандро после подачи с углового. Наказание последовало по истечении часа игры. Федерико Кьеза ошибся с передачей и организовал контратаку на собственные ворота, Бремер поскользнулся на ровном месте, а ворвавшийся в штрафную Людовик Блас неотразимо пробил под перекладину.

«Ювентус» бросился вперёд, но напоролся на организованную оборону «Нанта». Вплоть до окончания основного времени французы провалились в защите лишь однажды, но Влахович что есть сил зарядил в перекладину. Однако уже в компенсированное время гости вновь дали слабину.

Фабьен Сентонс проиграл позицию Бремеру и выставил руку на пути мяча, тем самым помешав ему оказаться в сетке после удара бразильца головой. Пенальти казался очевидным, но после просмотра видеоповтора Жоау Педру Пиньейру принял крайне спорное решение. Он усмотрел нарушение правил со стороны защитника хозяев в ходе верховой борьбы и отказался указывать на точку.

Но если «Ювентус» хотя бы довольствовался ничьей, то его соперник по Серии А и вовсе потерпел поражение. И это при том, что «Рома» доминировала и создала гораздо больше моментов, чем «Зальцбург». Тэмми Абрахам и Андреа Белотти атаковали из убойных позиций, но голкипер хозяев Филипп Кён буквально притягивал мяч к себе. А в самой концовке сработало известное правило «не забиваешь ты — забивают тебе». Николас Капальдо остался без опеки в чужой штрафной и конвертировал в гол подачу Страхини Павловича. Времени отыграться у подопечных Жозе Моуринью уже не было.

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза

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© Daniele Badolato - Juventus FC / Contributor

Чудо-камбэк «Монако» и спасение «Спортинга»

При этом самым остросюжетным стал матч в Леверкузене, где отношения выясняли «Байер» и «Монако». Хозяева оказались в роли догоняющих уже на девятой минуте. Лукаш Градецки долго искал адресата для передачи, но бросившийся прессинговать Бриль Эмболо нашёл его раньше и заставил срезать мяч в собственные ворота. Да, швейцарец действовал довольно жёстко, но арбитр не зафиксировал нарушение правил против голкипера. На этом форвард не остановился и вскоре мог решить все вопросы о победителе, но промахнулся после передачи Александра Головина.

«Байер» дотерпел до перерыва и уже к середине второго тайма сам вырвался вперёд. Высочайшее мастерство продемонстрировали сначала Мусса Диаби, а затем и Флориан Вирц, которые буквально в одиночку расправились с обороной монегасков, прежде чем огорчить Александра Нюбеля. Но последнее слово всё же осталось за «Монако», а голы получились не менее впечатляющими. Сначала Крепин Диатта попал аккурат в дальний угол, а в компенсированное время с 27 м неотразимо выстрелил Аксель Дисаси. А ведь всё могло сложиться иначе, не угоди Адам Гложек в штангу несколькими минутами ранее.

Всё решилось в концовке и в матче «Спортинга» с «Мидтьюлланном». Подопечные Рубена Аморима не реализовали уйму моментов, а за 13 минут до окончания основного время ещё и пропустили. Голкипер Антонио Адан чудовищным образом ошибся при передаче, за что был наказан Эмамом Ашуром. В итоге спасать свою команду пришлось капитану лиссабонцев. На 94-й минуте Себастьян Коатес отправился в штрафную соперника и забил свой первый гол с декабря 2021-го.

Защитник «Монако» Аксель Дисаси

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Разгром от «Севильи» и успех «Шахтёра»

Исходя из счёта, может сложиться впечатление, что андалусийцы не испытали никаких проблем в противостоянии с оппонентами из Эйндховена. Но на самом деле это не совсем так. ПСВ нанёс всего на один удар по воротам меньше (14:15), а по ожидаемым голам (xG) и вовсе не уступил (оба — по 0,95). Но в этот вечер удача была на стороне «Севильи». Подопечные Хорхе Сампаоли трижды оставили не у дел Вальтера Бенитеса, а главным героем встречи стал Лукас Окампос. Сначала он невероятным образом пробил с разворота, а затем отдал эффектный пас пяткой и помог отличиться Неманье Гуделю.

С победы стартовал и «Шахтёр». Уже к концу первого тайма дончане вели с разницей в два мяча. И за это они должны благодарить не только здорово сыгравшего на добивании Дмитрия Крыськива и реализовавшего пенальти Артёма Бондаренко, но и Карла Токо Экамби. В середине тайма камерунец имел верный шанс отличиться, но не реализовал выход один на один с Анатолием Трубиным. Во второй половине форвард «Ренна» всё же реабилитировался и замкнул подачу на дальнюю штангу, но на большее гостей не хватило.

В свою очередь, «Аякс» и «Унион» и вовсе не отметились забитыми мячами. Голландцы владели колоссальным территориальным преимуществом, но реализовать его не смогли. Более того, впереди они создали гораздо меньше немцев, регулярно взламывавших их оборону при помощи контратак. Берлинцы были ближе к успеху и даже отправили мяч в сетку ворот противника, но арбитр отменил гол Мортена Торсбю из-за игры рукой.