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Чеферин утверждён единственным кандидатом на пост президента УЕФА

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УЕФА утвердил список кандидатов в исполком союза и на пост президента организации.
Чеферин утверждён единственным кандидатом на пост президента УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Brunskill/Fantasista

Единственным кандидатом на пост главы УЕФА является действующий президент Александер Чеферин. Также 13 человек претендуют на девять мест в исполкоме организации.

Напомним, что Чеферин был впервые избран президентом УЕФА в 2016 году. Через три года он был переизбран на новый срок.

Ранее сообщалось, что Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы.

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