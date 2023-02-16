Чеферин утверждён единственным кандидатом на пост президента УЕФА

УЕФА утвердил список кандидатов в исполком союза и на пост президента организации.

Единственным кандидатом на пост главы УЕФА является действующий президент Александер Чеферин. Также 13 человек претендуют на девять мест в исполкоме организации.

Напомним, что Чеферин был впервые избран президентом УЕФА в 2016 году. Через три года он был переизбран на новый срок.

Ранее сообщалось, что Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы.