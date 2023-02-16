Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы

Стали известны стартовые составы «Байера» и «Монако» на матч 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча пройдёт 16 февраля в Леверкузене на стадионе «Бай Арена». Начало — 23:00 мск.

В составе «Байера» на поле с первых минут выйдут: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Паласиос, Амири, Вирц, Гложек, Дьяби.

В стартовый состав «Монако» попали: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Дьятта, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Эмболо.

Ранее сообщалось, что фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перформанс перед матчем с «Базелем».