Узнать больше

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы

Короткая ссылка
Стали известны стартовые составы «Байера» и «Монако» на матч 1/16 финала Лиги Европы.
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы
  • Legion-Media
  • © Buzzi

Встреча пройдёт 16 февраля в Леверкузене на стадионе «Бай Арена». Начало — 23:00 мск.

В составе «Байера» на поле с первых минут выйдут: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапье, Андрих, Паласиос, Амири, Вирц, Гложек, Дьяби.

В стартовый состав «Монако» попали: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Дьятта, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Эмболо.

Ранее сообщалось, что фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перформанс перед матчем с «Базелем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить