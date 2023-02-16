Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»

В настоящий момент проходит матч Лиги конференций между турецким «Трабзонспором» и швейцарским «Базелем».

Болельщики турецкой команды перед матчем поблагодарили спасателей, которые вытаскивали людей из-под завалов после разрушительного землетрясения.

На баннере изображены турецкий спасатель и его собака, освободившие из-под завала ребёнка.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 36 187.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.