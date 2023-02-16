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Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»

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В настоящий момент проходит матч Лиги конференций между турецким «Трабзонспором» и швейцарским «Базелем».
Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»
  • © AP Photo

Болельщики турецкой команды перед матчем поблагодарили спасателей, которые вытаскивали людей из-под завалов после разрушительного землетрясения.

На баннере изображены турецкий спасатель и его собака, освободившие из-под завала ребёнка.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 36 187.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

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