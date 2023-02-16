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ЦСКА направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

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В московском футбольном клубе ЦСКА сообщили, что столичный клуб принял участие в благотворительной акции в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
ЦСКА направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы не могли остаться в стороне от произошедшего, сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим. На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА проводит сбор в Турции с 27 января. Армейский клуб 19 февраля сыграет в товарищеском матче с казанским «Рубином».

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 36 187.

Ранее Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов страны писало, что ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд, или около 10% ВВП.

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