Mundo Deportivo: суд перенёс рассмотрение прошения об освобождении Алвеса под залог

В начале следующей недели будет вынесено решение по мере пресечения для бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса.

Суд Барселоны перенёс на следующую неделю рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для бывшего футболиста сборной Бразилии, находящегося в заключении по делу об изнасиловании, сообщает Mundo Deportivo.

Защита футболиста была готова предложить суду использование электронного следящего браслета, изъятие паспорта и внесение залога.

Во время заседания прокурор и защита потерпевшей стороны потребовали, чтобы Алвес остался в тюрьме. Адвокат Алвеса впервые признал факт вагинального секса между бразильцем и девушкой и отметил, что он прошёл по обоюдному согласию.

По информации El Periódico, в судебно-медицинских заключениях, которые были предъявлены следственному суду Барселоны, указывается, что остатки спермы, обнаруженные внутри тела жертвы, на полу туалета ночного клуба, где произошло предполагаемое изнасилование, и на одежде девушки, имеют один генетический профиль и все принадлежат Дани Алвесу.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее Динора Сантана, бывшая жена Алвеса, высказалась об аресте футболиста за изнасилование.