Mundo Deportivo: суд перенёс рассмотрение прошения об освобождении Алвеса под залог
Суд Барселоны перенёс на следующую неделю рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для бывшего футболиста сборной Бразилии, находящегося в заключении по делу об изнасиловании, сообщает Mundo Deportivo.
Защита футболиста была готова предложить суду использование электронного следящего браслета, изъятие паспорта и внесение залога.
Во время заседания прокурор и защита потерпевшей стороны потребовали, чтобы Алвес остался в тюрьме. Адвокат Алвеса впервые признал факт вагинального секса между бразильцем и девушкой и отметил, что он прошёл по обоюдному согласию.
По информации El Periódico, в судебно-медицинских заключениях, которые были предъявлены следственному суду Барселоны, указывается, что остатки спермы, обнаруженные внутри тела жертвы, на полу туалета ночного клуба, где произошло предполагаемое изнасилование, и на одежде девушки, имеют один генетический профиль и все принадлежат Дани Алвесу.
39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.
Ранее Динора Сантана, бывшая жена Алвеса, высказалась об аресте футболиста за изнасилование.