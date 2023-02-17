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Гол Дисаси в добавленное время принёс победу «Монако» над «Байером» в матче Лиги Европы

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Французский «Монако» в гостях нанёс поражение немецкому «Байеру» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра на стадионе «Бай Арена» в Леверкузене завершилась со счётом 2:2.

В составе немецкого клуба мячи забили Мусса Диаби (48-я минута), Флориан Вирц (59-я), Аксель Дисаси (92 + 2). У монегасков отличился Крепен Дьятта (74-я). Автоголом отметился Лукаш Градецки (девятая).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 71 минуту, но не отметился результативными действиями.

Ответный матч пройдёт 23 февраля.

Ранее сообщалось, что гол Рафиньи спас «Барселону» от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед».

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