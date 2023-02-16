Гол Рафиньи спас «Барселону» от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не смогли выявить победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Маркос Алонсо и Рафинья на 50-й и 76-й минутах.

За «Манчестер Юнайтед» забил Маркус Рэшфорд (52-я). Ещё один гол на свой счёт записал Жюль Кунде, отметившись автоголом.

Ответный матч пройдёт 24 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы.