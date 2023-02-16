Узнать больше

Гол Рафиньи спас «Барселону» от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не смогли выявить победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Гол Рафиньи спас «Барселону» от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • AP
  • © Joan Mateu Parra

Встреча в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Маркос Алонсо и Рафинья на 50-й и 76-й минутах.

За «Манчестер Юнайтед» забил Маркус Рэшфорд (52-я). Ещё один гол на свой счёт записал Жюль Кунде, отметившись автоголом.

Ответный матч пройдёт 24 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить