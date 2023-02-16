RMC Sport: ПСЖ проведёт новые переговоры с окружением Месси по контракту
- globallookpress.com
- © Mutsu Kawamori/AFLO
По информации RMC Sport, первая встреча между игроком и клубом по поводу продления контракта не увенчалась успехом. При этом окружение футболиста находится на связи только с ПСЖ.
В нынешнем сезоне Месси забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за парижан во всех турнирах.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси недоволен атмосферой в ПСЖ.