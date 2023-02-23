Узнать больше

Хет-трик Ди Марнии в матче с «Нантом» вывел «Ювентус» в 1/8 финала Лиги Европы

Короткая ссылка
Итальянский «Ювентус» в гостях нанёс поражение французскому «Нанту» в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Хет-трик Ди Марнии в матче с «Нантом» вывел «Ювентус» в 1/8 финала Лиги Европы
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Массимилиано Аллегри.

Анхель Ди Мария оформил хет-трик (пятая, 20-я и 78-я минуты). 

«Нант» после удаления в первом тайме Николя Паллуа (18-я) доигрывал матч в меньшинстве.

Первая игра в Турине завершилась вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить