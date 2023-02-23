Хет-трик Ди Марнии в матче с «Нантом» вывел «Ювентус» в 1/8 финала Лиги Европы
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Игра на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Массимилиано Аллегри.
Анхель Ди Мария оформил хет-трик (пятая, 20-я и 78-я минуты).
«Нант» после удаления в первом тайме Николя Паллуа (18-я) доигрывал матч в меньшинстве.
Первая игра в Турине завершилась вничью (1:1).
Ранее сообщалось, что сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ.