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Сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ

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«Интер», «Милан», «Наполи» одержали победы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ
  • Gettyimages.ru

Случай, когда сразу три команды чемпионата Италии смогли одержать победы в первых матчах одной стадии плей-офф, стал первым в истории, сообщает Opta.

«Наполи» в гостях обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0, «Интер» дома оказался сильнее «Порту» (1:0), а «Милан» на своём поле победил «Тоттенхэм» (1:0).

Ранее «Манчестер Сити» и «Лейпциг» не смогли выявить победителя в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

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