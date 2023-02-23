Сразу три итальянских клуба выиграли первые матчи в одной стадии плей-офф впервые в истории ЛЧ

«Интер», «Милан», «Наполи» одержали победы по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Случай, когда сразу три команды чемпионата Италии смогли одержать победы в первых матчах одной стадии плей-офф, стал первым в истории, сообщает Opta.

«Наполи» в гостях обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0, «Интер» дома оказался сильнее «Порту» (1:0), а «Милан» на своём поле победил «Тоттенхэм» (1:0).

Ранее «Манчестер Сити» и «Лейпциг» не смогли выявить победителя в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.